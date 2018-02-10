Çadlı öğrenciler Ankara havası oynadı

Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye ve Kıbrıs’taki Çadlı Öğrenciler Birliğinin organize ettiği Geçmişten Günümüze Türkiye-Çad İlişkileri renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğin ikinci gününde Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen programda Orta Afrika ülkesi Çad’dan gelen öğrenciler yöresel kıyafetler giyip kenti kültürlerini yansıtan oyun ve temsili düğün gösterisi yaptı. Çadlı öğrenciler daha sonra Ankara oyun havaları eşliğinde eğlendi. Etkinliğe salonda bulunanlar ise alkışlarla eşlik etti.

Organizasyona Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Ordu Milletvekili ve Türkiye Çad Dostluk Grubu başkanı Ergün Taşçı, Çad YÖK Başkanı Pr. Mahammat Barka, Çad Milletvekili ve Çad Türkiye Dostluk Grubu Başkanı İssa İssakha, eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kava ve KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da eşlik etti.