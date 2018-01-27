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Çad'lı öğrencilerden "Zeytin Dalı Harekatı'na" destek

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan "Zeytin Dalı Harekatına" Çad'lı öğrenciler dualarıyla destek oldu.

Çad'ın Mandalia bölgesindeki İslami Değerler Akademisinden yapılan yazılı açıklamada, Çad'lı öğrencilerin Türkiye'ye dualarla destek verdiği belirtildi.

Harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını manevi olarak destekleyen Çad'daki İslami Değerler Akademisi öğrencilerinin okulda bir araya gelerek "Allah'ım Türkiye Devletine yardım et, Türkiye Hükümetine yardım et, Türk ordusuna düşmanlarına karşı yardım et." şeklinde dua ettiği kaydedildi.

(AA)

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