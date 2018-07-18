Çağan Irmak yeni filminin çekimlerine başladı

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Çağan Irmak, "Bizi Hatırla" adlı yeni filminin çekimlerine başladı.

Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği filmin başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk rol alıyor.

"Issız Adam", "Babam ve Oğlum", "Dedemin İnsanları", "Ulak", "Unutursam Fısılda", "Tamam mıyız?" ve "Çocuklar Sana Emanet" adlı yapımlara imza atan Irmak'ın yeni filminin afişinde "Hayat bu, kirletir insanı" sözleri yer aldı.

Filmin, 23 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor.

