HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

'Çağatay İHA', Osmancık'ta trafiği denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni 'Çağatay İHA' isimli insansız hava aracı piste ihtiyaç duymadan kalkış yaparak D-100 karayolundaki denetlemede kullanıldı.

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)-ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni 'Çağatay İHA' isimli insansız hava aracı piste ihtiyaç duymadan kalkış yaparak D-100 karayolundaki denetlemede kullanıldı. İnsansız hava aracı, kaydettiği görüntüleri, yerde bulunan kumanda merkezi olarak kullanılan AFAD'ın hibe ettiği mobil araca aktardı. Piste ihtiyacı olamayan 'Çağatay İHA', her türlü arazi şartında havalanabilme ve havada 6 saat kalabilme özelliğine sahip. Ağırlığı 45 kilogram olan ve 5 kilogramda eksra yük taşıyabilma kapasitesine sahip olan İHA, İlk kez Çorum'un Osmancık ilçesi D-100 karayolu üzerinde trafik denetlemesinde kullanıldı.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklamaAdil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama
İzmirliler, arife günü şehitlerine koştuİzmirliler, arife günü şehitlerine koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

24 Haziran seçimlerine 10 gün kala Gezici'nin son anket sonuçları

24 Haziran seçimlerine 10 gün kala Gezici'nin son anket sonuçları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 6 yaralı

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.