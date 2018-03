Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden Gürkan’a ziyaret

Çağdaş Gazeteciler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerine dikkat çeken Göçmen, “Ben kolay kolay her adamın yaptıklarını takdir etmem. Bu çalışmaları takdir etmemek elde değil” dedi.

Burada konuşan Çağdaş Gazeteciler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Göçmen, Başkan Gürkan’ın Battalgazi ilçesine kazandırdığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Bugün Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak Selahattin Başkanımızı ziyarete geldik. Selahattin Başkanın çalışmalarını gazeteci gözüyle, bir vatandaş olarak ve bir Battalgazi ilçesinde ikamet eden bir vatandaş olarak gözlemlediğimiz kadarıyla çok önemli ve çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları da takdir etmemek elde değil. Ben kolay kolay her adamın yaptıklarını takdir etmem. Hep muhalefet diyarımız çıkar ama her nedense Selahattin Başkana muhalefet yapma şansını bulamıyorum kendimde. Bu anlamda ben kendisini kutluyor ve iyi çalışmalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi Belediyesi’nin önemli hizmetleri vatandaşlara sunduğunu belirterek, “İbrahim bey hakikaten gazeteciliği tarafsız anlamında, kamuoyunu bilgilendirme ve doğru bilgilendirme anlamında gerçekten gerekli hassasiyeti yapan bir gazeteci. Bizde kendilerini yakinen takip ediyoruz. Özellikle toplumun gözü kulağı, duyu organları olma noktasında gayretlerini takip ediyor ve takdir ediyoruz. Kendilerinin de ifade ettiği gibi Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızda da gerçekten Türkiye’de kendi örneğinde ilk ve tek diyebileceğimiz çalışmalar. İbrahim bey gibi, başka bir partiden vekilimiz gelmişti buradaki çalışmaları gözlemlemek için meclis araştırması açılması gerekir ifadesini kullanmıştı. Gerçekten burada arkadaşlarla birlikte yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızı da bize destek veren değerli hemşerilerimizi olsun, özellikle gazeteci arkadaşlarımızın bu konudaki çalışmalarımızı aktarma, anlatma ve topluma, kamuoyunu bilgilendirme anlamında sunması olsun, bu anlamda bütün gazeteci arkadaşlarımı şahsında İbrahim beyi de kutluyorum. İbrahim bey de zaman zaman gerek eleştirisel bakımdan, gerek öneriler açısından, gerek bizlerle yaptığı istişarelerde Malatya, Battalgazi’nin daha iyi şartlarda, çağdaş, modern anlamda bir belediyecilik ile tanışması noktasında hep önerilerini getirmişlerdir. Bunlarda bizim açımızdan manidar. Bu anlamda İbrahim beyin çalışmalarını ve bize göstermiş olduğu ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.