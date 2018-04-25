CAGE'den ABD'de işkence raporu

LONDRA (AA) - Sivil Toplum Kuruluşu (STK) CAGE, Ali el-Marri adlı Katar vatandaşının, 13 yıl süren tutukluğu sırasında ABD'de uğradığı işkenceyi belgeleyen bir rapor yayımladı.

Londra merkezli STK CAGE'in bugün yayımladığı 51 sayfalık raporda, el-Marri'nin, FBI tarafından, 11 Eylül 2001 saldırılarının faillerinden biriyle ilişkili olma suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından başlayan 13 yıllık tutukluluk süresince maruz kaldığı işkencelere yer verildi.

Rapora göre El-Marri, yaklaşık 18 ay, yüzlerce Müslüman şüpheli ile New York'taki bir tutukevinde yargılanmadan tutulduktan sonra, dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından resmi olarak ''düşman savaşçı'' ilan edildi ve Güney Carolina'daki bir askeri hapishaneye nakledildi.

Askeri hapishanede 14 ay tutulan el-Marri'nin, burada FBI ve ABD Savunma Bakanlığı görevlilerinin sistematik işkencesine maruz kaldığı ileri sürüldü.

Rapora göre el-Marri, askeri üsteki tutukluluğu sırasında uzun süreli hücre cezası, fiziksel ve manevi şiddet, dini ve kültürel istismar ile aile üyelerine tehdidin de aralarında yer aldığı bir dizi işkenceye tabi tutuldu.