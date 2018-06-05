"Çağımızda yıkmak çok kolay, yapmak çok zor"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bu çağda eğitime önem vermeyen bir ülkenin, 'gelecekte benim iddiam var' deme şansının bulunmadığını söyledi. Işık, İnönü Mahallesi'nde inşa edilecek Gümüşhane Lisesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bütün ülkelerin en önemli işinin eğitim olduğunu belirterek, "Eskilerin çok güzel bir sözü var, derler ki bir yılda ürün almak istersen toprağı ek, 10 yılda ürün almak istersen ağaç dik, 100 yılda ürün almak istersen insan yetiştir. İnsan yetiştirmenin adı eğitim. En uzun vadede ürüne dönen, sonucu, mahsulü en uzun vadede alınan alan eğitim alanıdır." dedi. Eğitime yapılan her yatırımın bekleme süresinin fazla olduğuna işaret eden Işık, "Fakat bu alan, yatırım yapılmadığı zaman da ülkelerin geleceğini tehdit eden en önemli alandır. Onun için ülkenin gelecekteki yerini belirleyen birinci alan eğitim alanıdır." diye konuştu. Işık, "Bu çağda eğitime önem vermeyen bir ülkenin, 'gelecekte benim iddiam var' deme şansı yok." ifadesini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim o kadar kritik hale geldi. Dünyada da eğitimde çok büyük bir yarış var. Pek çok ülke eğitim sistemlerini sürekli güncellemenin gayreti içerisinde ve eğitimde de anlayış çok büyük oranda değişiyor. Bu çağda eğitimde değerler eğitimi, olmazsa olmaz bir noktaya geldi. Artık, 'çocuklarımız çok şey bilsin, çok şey öğrensin, çocuklarımız her şeyi bilsin' anlayışı eğitimde demode bir anlayış oldu. Çocuklarımız çok şey bilecek de ne olacak? Çok şey bildiği halde hayata öz güvenle bakamayan gençler ülkenin geleceğinde hangi katkıyı sağlayacak?" Artık eğitimdeki en temel çıktı önceliğinin öz güven sahibi, vatanına, milletine, değerlerine sahip, toplumuna hizmet etmeyi arzu eden sosyal bireyler olduğuna dikkati çeken Işık, şunları kaydetti: "Onun için değerler eğitimi artık sadece ülkemiz için değil, bütün insanlık için olmazsa olmaz bir noktaya geldi. Bu kadar teknolojinin geliştiği bir ortamda insanlar eğer değerlerine sahip değilse, herhangi kutsi değerleri veya evrensel değerleri üzerinde taşımıyorsa o insanın bir canavara dönüşmesi çok kolaydır. Şu anda dünya siber alanda büyük bir mücadele veriyor. Eğer insanlar etik değerlere sahip değilse yıkmak çok kolay. Çağımızda yıkmak çok kolay, yapmak çok zor."

- "Değerler eğitimi çok ama çok önemli" Işık, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş'ın da konuşması sırasında, bazılarının yıkmaya talip olduğunu ifade ettiğini anımsatarak, "Yıkmak kolay ama bu çağda yapmak daha zor. Onun için yıkıcı bir anlayışla yetişen bir nesil değil, yapıcı bir anlayışla yetişen bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde, bulunduğumuz dünyayı bize sadece atalarımızdan, ceddimizden miras olarak görmenin yanında, gelecek nesillerin bizim üzerimizdeki emaneti anlayışıyla hareket edecek bir nesle ihtiyacımız var. İşte bunun için değerler eğitimi çok ama çok önemli." dedi. Dünyanın artık meslek eğitiminden ziyade beceri eğitimini konuştuğunun altını çizen Işık, bugün geçerli olan mesleklerin bir çoğunun gelecek 20 yılda geçerliliğini kaybedeceğini söyledi. Işık, bir dönemler semercilik, saraçlık gibi mesleklerin bulunduğunu anımsatarak, bugün hiç kimsenin semercilikten, saraçlıktan bahsetmediğini, gelecek 20 yılda da bugün çok geçerli görülen bazı mesleklerin tarihe karışacağını, onun için meslek eğitiminin artık beceri eğitimine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren becerilerini geliştirecek eğitim sunulması gerektiğine işaret eden Işık, bu çağda özellikle en önemli önceliklerden birinin kodlama olduğunu, belli bir süre sonra kod yazamayan öğrencinin okuma yazma bilmeyen insan muamelesiyle karşılaşacağını, kod yazmayı, yazılımı bilen mezunların da dünyanın her yerinden talep edilen insanlar haline geleceğini belirtti. - "15 yıllık dönemimizde 235 bin yeni derslik yaptık" Işık, AK Parti olarak son 15 yılda eğitime çok büyük yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Şu anda eğitimle ilgili eleştirileri yapanlar şunu unutmamalı, AK Parti iktidarı devraldığı zaman maalesef neredeyse tekli eğitim yapılan okul sayısı çok azdı Türkiye'de. Sınıf mevcutları 50-60-70-90'a yakın öğrencisi olan sınıf vardı. Şimdi Allah'a hamdolsun Türkiye'deki derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'un altına düştü. 550 bin yeni öğretmen aldık 15 sene içerisinde. Artık şimdi önümüzdeki en önemli hedefimiz eğitimde kaliteyi yükseltmek. 140 senede Türkiye'de 310 bin derslik yapılmış, son 15 yılda 235 bin derslik buna ilave ettik. Artık okullarımızda etkileşimli tahtalar var, artık bilişim okullarımızın her yerinde kullandığımız sıradan materyaller haline geldi ama kalite noktasında daha yapmamız gereken çok işler var."

Fiziki şartlar yeterli olmadan kaliteye zaman ayrılamadığını anlatan Işık, kentte özgül bir ağırlığı olan Gümüşhane Lisesi'nin de depreme dayanıksız olması ve artık çağın şartlarına cevap verememesi nedeniyle 25 milyon liraya yeniden inşa edileceğini söyledi. Işık, lise binasının yanı sıra pansiyon ve spor salonu da yapılacağını ifade ederek, inşaatın bir yılda tamamlanmasının planlandığını aktardı. Konuşmaların ardından Işık, beraberindeki Vali Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Milli Eğittim Müdürü Seydi Doğan ve diğer ilgililer, 24 derslikli lise, 200 kişilik pansiyon ve 600 kişilik spor salonunun temelini attı. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret eden Işık, şeref defterini imzaladı. Çimen, Işık'a ziyaret anısına tablo hediye etti. Atatürk Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Işık, Köprübaşı Polis Merkezi'ndeki görevlilerle sohbet etti.

"Çağımızda yıkmak çok kolay, yapmak çok zor"

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "Bu çağda eğitime önem vermeyen bir ülkenin, 'gelecekte benim iddiam var' deme şansı yok" - "Şu anda dünya siber alanda büyük bir mücadele veriyor. Eğer insanlar etik değerlere sahip değilse yıkmak çok kolay. Çağımızda

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