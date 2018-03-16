HABER

"Çağımızın Hastalığı Modernizm" adlı etkinlik SAÜ’de düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yedi Hilal Öğrenci Topluluğu tarafından “Çağımızın Hastalığı Modernizm” adlı etkinlik düzenlendi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe yazar Emine Şenlikoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yedi Hilal Öğrenci Topluluğu tarafından “Çağımızın Hastalığı Modernizm” adlı etkinlik düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe yazar Emine Şenlikoğlu konuşmacı olarak katıldı. Yazar Emine Şenliklioğlu, modernizmin farklı anlatıldığını ifade ederek, “Modernizm kelimesini çok zarif bir kılıfa sokarak anlatıyorlar. ‘Ben modern bir insanım’ diyen bir kişi, aslında ‘Allah, din, kitap tanımıyorum’ diyen bir kişidir. Modernizm sanıldığı gibi teknolojiyi kabul eden falan değil, bunların Modernist dediği din kabul etmeyen kişidir” dedi.
İslam dünyasının hurafelere inandığını söyleyen Şenliklioğlu, “Dünya Müslümanın cömert olduğunu çok iyi bilir. Nazik olduğunu ise bilmez. Çünkü İslam dünyası insanlığa böyle bir tablo sergilemedi. O kadar çok hurafeye inanılıyor ki, o hurafeler üzerinden bir tanesini İslam ile örtüştürmek mümkün değil. Kardeşler, dünyada ne kadar bilim, ne kadar ilim varsa hepsinin altında İslam’ın imzası vardır. Müslüman dünyası olmasaydı, belki şimdi Amerika aya çıkamayacaktı. Böyle bir olayın gerçekleşmesi için milyarlarca, trilyonlarca rakama ihtiyaç vardır. Roma rakamlarında böyle bir şey yok bunlar İslam’ın rakamlarında vardır, fakat bunu kimse bilmez” diye konuştu.
Etkinlik sonunda Sakarya Üniversitesi Yedi Hilal kadınlar komisyonu başkanı Behiye Aktı yazar Emine Şenlikoğlu’na hediye takdimini yaptı.

Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!
Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.