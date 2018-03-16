"Çağımızın Hastalığı Modernizm" adlı etkinlik SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yedi Hilal Öğrenci Topluluğu tarafından “Çağımızın Hastalığı Modernizm” adlı etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe yazar Emine Şenlikoğlu konuşmacı olarak katıldı. Yazar Emine Şenliklioğlu, modernizmin farklı anlatıldığını ifade ederek, “Modernizm kelimesini çok zarif bir kılıfa sokarak anlatıyorlar. ‘Ben modern bir insanım’ diyen bir kişi, aslında ‘Allah, din, kitap tanımıyorum’ diyen bir kişidir. Modernizm sanıldığı gibi teknolojiyi kabul eden falan değil, bunların Modernist dediği din kabul etmeyen kişidir” dedi.

İslam dünyasının hurafelere inandığını söyleyen Şenliklioğlu, “Dünya Müslümanın cömert olduğunu çok iyi bilir. Nazik olduğunu ise bilmez. Çünkü İslam dünyası insanlığa böyle bir tablo sergilemedi. O kadar çok hurafeye inanılıyor ki, o hurafeler üzerinden bir tanesini İslam ile örtüştürmek mümkün değil. Kardeşler, dünyada ne kadar bilim, ne kadar ilim varsa hepsinin altında İslam’ın imzası vardır. Müslüman dünyası olmasaydı, belki şimdi Amerika aya çıkamayacaktı. Böyle bir olayın gerçekleşmesi için milyarlarca, trilyonlarca rakama ihtiyaç vardır. Roma rakamlarında böyle bir şey yok bunlar İslam’ın rakamlarında vardır, fakat bunu kimse bilmez” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Sakarya Üniversitesi Yedi Hilal kadınlar komisyonu başkanı Behiye Aktı yazar Emine Şenlikoğlu’na hediye takdimini yaptı.