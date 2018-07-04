Çağlayan Çetin kimdir? Çağlayan Çetin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Çağlayan Çetin, pazartesi günü açıklanacağı düşünülen yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Gelen son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Çağlayan Çetin için Ekonomi Politikaları Kurulu'nda görev alması bekleniyor. Peki Çağlayan Çetin kimdir?

ÇAĞLAYAN ÇETİN KİMDİR?

Goldman Sachs’ın Türkiye Ülke Direktörü olan Çağlayan Çetin, Evli ve iki çocuk babasıdır. Almanya Bremen doğumlu Çağlayan Çetin, Türk ve Alman vatandaşı olup, İngilizce, Almanca, Türkçe ve İspanyolca biliyor.

DEUTSCHE BANK'A TRANSFERİ

DÜNYA finans sektörünün en önemli iki şirketi olan Deutsche Bank ile Goldman Sachs Group arasında önemli bir transfer gerçekleşti. 2016 yılı Haziran ayında gerçekleşen transferde Goldman Sachs’ın Türkiye Ülke Direktörü olan Çağlayan Çetin Avrupa’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgelerinden sorumlu yatırım ve kurumsal bankacılığın eşbaşkanı olacak. Deutsche Bank’tan yapılan açıklamaya göre Çetin, şirketin Londra merkezinde ağustos ayında işe başlayacak.