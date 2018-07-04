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Çağlayan Çetin kimdir? Çağlayan Çetin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

Çağlayan Çetin ismi yeni kabinede ismi geçen isimlerden biri. 24 Haziran'da yapılan seçimlerden sonra sıra kabine kurulmasına geldi. Son dakika habere göre yeni sisteme geçiş tarihi belli oldu. Geçiş töreni ile birlikte yeni kabinenin açıklanması 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Peki yeni kabinede Çağlayan Çetin hangi bakanlıkta düşünülüyor? Çağlayan Çetin kimdir?

Çağlayan Çetin kimdir? Çağlayan Çetin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Çağlayan Çetin, pazartesi günü açıklanacağı düşünülen yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Gelen son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Çağlayan Çetin için Ekonomi Politikaları Kurulu'nda görev alması bekleniyor. Peki Çağlayan Çetin kimdir?

ÇAĞLAYAN ÇETİN KİMDİR?

Goldman Sachs’ın Türkiye Ülke Direktörü olan Çağlayan Çetin, Evli ve iki çocuk babasıdır. Almanya Bremen doğumlu Çağlayan Çetin, Türk ve Alman vatandaşı olup, İngilizce, Almanca, Türkçe ve İspanyolca biliyor.

DEUTSCHE BANK'A TRANSFERİ

DÜNYA finans sektörünün en önemli iki şirketi olan Deutsche Bank ile Goldman Sachs Group arasında önemli bir transfer gerçekleşti. 2016 yılı Haziran ayında gerçekleşen transferde Goldman Sachs’ın Türkiye Ülke Direktörü olan Çağlayan Çetin Avrupa’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgelerinden sorumlu yatırım ve kurumsal bankacılığın eşbaşkanı olacak. Deutsche Bank’tan yapılan açıklamaya göre Çetin, şirketin Londra merkezinde ağustos ayında işe başlayacak.

Çetin, Goldman Sachs’da Türkiye’deki son zamanlardaki en büyük şirket satın alma süreçlerinden olan Finansbank’ın Qatar National Bank’a ve Mars Sinemaları’nın CJ CGV’ye satış süreçlerini gerçekleştirmiş 2000 yılından günümüze Türkiye’de 50 milyar doları aşan alım, satım ve özelleştirme işlemini yönetmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan Almanya Bremen doğumlu Çağlayan Çetin, Türk ve Alman vatandaşı olup, İngilizce, Almanca, Türkçe ve İspanyolca biliyor.

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