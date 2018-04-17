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Çağlayan'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:08 | Son Güncelleme

Çağlayan'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çağlayan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Edirnekapı istikametine seyreden 34 KB 5761 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Deveci'ye çarptı. Deveci yaralanırken, arkadan gelen 34 AKC 168 ve 34 YJ 3472 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

Kazada 34 YJ 3472 plakalı otomobildeki Seda Sözcü, Merve Karataş ve Betül Coşkun yaralandı.

Aracın çarptığı Deveci ile Sözcü, Karataş ve Coşkun, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Betül Coşkun'un hamile olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı D-100 Karayolu trafik kazası

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