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Çağrı merkezi çalışanlarının "icra" tehdidi saniye saniye kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Ankara polisi, sipariş verdiği cinsel gücü artırıcı hapları satın almaktan vazgeçen vatandaşların telefonla aranarak "haklarında icra takibi başlatılacağı" tehdidiyle yeni sipariş vermeye zorlandığı çağrı merkezine baskın yaptı - Baskın anında vatandaşların nasıl kandırıldığını kayda alan ekipler, 17'si çağrı merkezi çalışanı 21 şüpheliyi gözaltına aldı - Operasyonda 4 bin 680 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

SERTAÇ BULUR - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirttikleri cinsel içerikli hapları satabilmek için vatandaşları "hukuki" yalanlarla kandıran şebeke üyelerini suçüstü yakaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yurt dışından yasa dışı yollarla yurda sokulan hapların satışını engellemek ve faillerini adalet karşısına çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu bir suç şebekesinin izine ulaştı.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından cinsel içerikli hapları satan kişilerin kimliklerini ve adreslerini tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla operasyon için harekete geçti. İstanbul'dan Ankara'ya bir kargo firması aracılığıyla getirilen hapları teslim alan Harun ve Hakan Ç. kardeşleri gözaltına alan ekipler, şüpheliler ile birlikte kargo paketi içindeki 4 bin 680 adet cinsel içerikli hapa da el koydu.

Eş zamanlı olarak hapları satmak için kurulan çağrı merkezine de baskın düzenleyen ekipler, daha önce operasyon düzenlenen merkezlerden farklı bir ortamla karşılaştı. Ellerinde kamera ile çağrı merkezine giren ekipler, vatandaşları kandırmaya "odaklanmış" çalışanları, kendilerini fark ettirmeden bir süre görüntüledi.

Polis kameralarının kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, hukuk bürosundan aradığını söyleyen çağrı merkezi çalışanı ilk olarak vatandaşın güvenini kazanmak için görüşmelerin kayıt altına alındığını belirtiyor ve önündeki kağıtta yazılı olan metni okumaya başlıyor.

Aradığı kişi hakkında, talepte bulunduğu cinsel içerikli hapları teslim almadığı için medikal firma tarafından hukuki süreç başlatıldığını ve "sahte sipariş" vermekten icra mahkemelerinde dosya oluşturulduğunu iddia eden çalışan, mahkeme, avukat ve kargo ücretiyle birlikte aradığı kişinin, yaklaşık bin liralık bir borcu bulunduğunu söylüyor.

Daha sonra aradığı kişiyi yeni ürün alması halinde firma ile uzlaştırabileceğini belirten çalışan, yeni sipariş için kayıt oluşturuyor.

Operasyonda, aralarında 2'si Azeri uyruklu 17 kadının bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinsel İçerikli Hap

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