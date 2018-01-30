Çağrı merkezinden akla zarar istekler! Eş bile istediler!

Çağrı merkezinde bulunan 18 kişilik ekip, kentsel dönüşüm çalışmalarından çevre temizliğine, sahipsiz hayvanların toplanmasından bank, oyun grubu ve spor aletlerinin tamirine kadar ilçe halkına her türlü konuda hem telefon hem de Whatsapp üzerinden yardımcı oluyor. Gün içinde merkeze düşen çağrıların bir kısmı ise ilginç talep ve önerilerden oluşuyor. Yapılan bu görüşmelerdeki ilginç taleplerin kimi güldürüyor kimi de şaşırtıyor.

İŞTE ÇAĞRI MERKEZİ’NE GELEN SIRA DIŞI İSTEKLER

Merkez, 'Benim dakikam yok' diyenden, 'Açık öğretime kayıt yaptıracağım hangi bölümü önerirsiniz' diyene kadar birçok çağrı aldı. Gece saat 03.00’te arayan bir vatandaş, “Çok yalnızım. Köpek sahiplenmek istiyorum. Bana bir köpek bulun” derken; evlilik için arayan bir vatandaş, “Mülteci kampında yaşayan bir kişiyle evlenmek istiyorum. Bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Ciddiyim” dedi. Sürekli çağrı bırakan bir vatandaş ise kendisini arayan personele, “Kontörüm bittiği için çaldırıp kapattım. Görüşmek istediğim bir telefon numarası var bağlayabilir misiniz?” yanıtını verdi. Çağrı merkezine gelen diğer ilginç çağrılar ise şöyle: