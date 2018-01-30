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Çağrı merkezinden akla zarar istekler! Eş bile istediler!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 11:55 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, 6 yılda 1 milyon 500 bin çağrıya cevap verdi. Bu süre içinde çağrı merkezini arayanlardan hem şaşırtan hem de güldüren talepler geldi. Kimi yalnız olduğunu söyleyip köpek istedi kimi 'Neden kar yağmıyor?' diye isyan etti. İstekler arasında en şaşırtan çağrı ise 'Evlenmek için eş istiyorum' oldu.

Çağrı merkezinden akla zarar istekler! Eş bile istediler!

Çağrı merkezinde bulunan 18 kişilik ekip, kentsel dönüşüm çalışmalarından çevre temizliğine, sahipsiz hayvanların toplanmasından bank, oyun grubu ve spor aletlerinin tamirine kadar ilçe halkına her türlü konuda hem telefon hem de Whatsapp üzerinden yardımcı oluyor. Gün içinde merkeze düşen çağrıların bir kısmı ise ilginç talep ve önerilerden oluşuyor. Yapılan bu görüşmelerdeki ilginç taleplerin kimi güldürüyor kimi de şaşırtıyor.

İŞTE ÇAĞRI MERKEZİ’NE GELEN SIRA DIŞI İSTEKLER

Merkez, 'Benim dakikam yok' diyenden, 'Açık öğretime kayıt yaptıracağım hangi bölümü önerirsiniz' diyene kadar birçok çağrı aldı. Gece saat 03.00’te arayan bir vatandaş, “Çok yalnızım. Köpek sahiplenmek istiyorum. Bana bir köpek bulun” derken; evlilik için arayan bir vatandaş, “Mülteci kampında yaşayan bir kişiyle evlenmek istiyorum. Bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Ciddiyim” dedi. Sürekli çağrı bırakan bir vatandaş ise kendisini arayan personele, “Kontörüm bittiği için çaldırıp kapattım. Görüşmek istediğim bir telefon numarası var bağlayabilir misiniz?” yanıtını verdi. Çağrı merkezine gelen diğer ilginç çağrılar ise şöyle:

"Üst katta oturan komşularımızın çocukları çok şımarık. Sessiz olmalarını söyler misiniz?, kafesteki kuşum kaçıp ağaca kondu. Onu konduğu daldan indirir misiniz?"

İstanbul polisinden dev çağrı merkezi operasyonu

EN ÇOK ARANAN AY HAZİRAN, GÜN İSE PAZARTESİ OLDU

Çağrı Merkezi’nde 6 yıl içinde en fazla görüşme 344 bin 236 kişiyle geçen yıl gerçekleşti. Görüşmelerin dağılımına bakıldığında en yoğun ayın haziran, en fazla çağrının olduğu günün pazartesi, saatin ise 14.00 ile 15.00 arasında olduğu ortaya çıktı. (DHA)

Çağrı merkezini yenmenin yolunu buldu
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Anahtar Kelimeler:
Çağrı Merkezi Bağcılar Belediyesi gereksiz telefon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aloo çağrı merkezi mi. beni bi çağırırmısınız.
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