"Çağrı merkezleri ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlıyor"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çağrı merkezlerinin Anadolu ekonomisinde yıllık ortalama 500 milyon lira değer yarattığını belirtti.
Bakan Arslan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları çerçevesinde Kars'ta esnaf ziyaretlerini sürdürdü.
Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yeni bir çağrı merkezi kurulması için Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekarelik yer tahsisinin tamamlanmak üzere olduğunu ve 5 ay içerisinde yeni merkezin açılacağını belirtti.
Kars'ın büyümesi, hak ettiği yere gelebilmesi için birçok yatırım yapıldığını belirten Arslan, "Kara, hava, demiryolu ve bilişim yollarını yapıyoruz, Kars'ı tam anlamıyla ulaşımda merkez haline getiriyoruz. Bölünmüş yollarını yapıyoruz, yetmez diyoruz sıcak asfaltla kaplıyoruz." dedi.
Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Şimdi bu hattın tamamlayıcısı olan Kars Lojistik Merkezi'ni tamamlıyoruz. Yüksek hızlı tren hattının da çalışmalarını başlatıyoruz. Havalimanını Kars'a yakışır şekilde inşa ettik, şimdi de ikinci pisti yapıyoruz. Kars'a fiber optik kablolarla geniş bant interneti de getirdik. Bu altyapıyla Kars'ta işsizliğin önüne geçecek Çağrı Merkezi kurulması için de ön ayak olduk." diye konuştu.
- Çağrı merkezinde 450 kişi istihdam ediliyor
Kars'ta yapılan çağrı merkeziyle 450 kişinin iş sahibi olduğunu vurgulayan Arslan, bu sayıyı artırmak istediklerini söyledi.
Arslan, Türkiye'de çağrı merkezlerinin ilk kurulduğu dönemlerde geçici iş olarak görüldüğünü, ilk zamanlarda öğrencilerin ya da üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin bu işe talip olduğunu anımsattı.
Dünyada 13 milyonun üzerinde kişinin bu sektörde çalıştığını, Türkiye'de ise bu rakamın 90 bini aştığını belirten Arslan, bu rakamın yüzde 50'ye yakınında da Anadolu'nun istihdama ihtiyacı olan illerinin tercih edildiğini kaydetti.
Sektörün büyüklüğünün 3,6 milyar liranın üzerinde olduğunu anlatan Arslan, şöyle dedi:
"Bu sektör, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan en stratejik sektörlerden biri haline gelmiş durumda. Şu an ülkemizde çağrı merkezleri Anadolu ekonomisinde yıllık ortalama 500 milyon lira değer yaratıyor. Ancak dünya ortalamasında her 100-500 kişiye bir üşteri temsilcisi düşerken Türkiye'de her bin 800 kişiye bir müşteri temsilcisi düşüyor. Bizim hedefimizin dünya ortalamasını yakalamak olduğu düşünülürse bu sektörün hızla gelişeceği aşikardır."
- Yeni çağrı merkezinde 500 kişi istihdam edilecek
Arslan, Kars'ta yeni çağrı merkezi kurmak için çalışmaların başlatıldığını söyleyerek, "Çalışmalar kapsamında 10 bin metrekarelik alanın ön tahsisi temmuz ayında yapılacak. Arsa tahsisinin ardından 5 ayda inşaatın tamamlanması planlanıyor. Kısacası yakın zamanda yeni yapılacak çağrı merkezinin ardından Kars'ta çağrı merkezinde çalışan insanımızın sayısı bini bulacak. Kars'ta yeni yapılacak çağrı merkeziyle 500 kişiyi prestijli bir sektörde istihdam etmiş olacağız. Bu sayılar, bu yatırımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hedefimiz Kars'ta işsiz insanımızın kalmaması." değerlendirmesinde bulundu.
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