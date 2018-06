"Çağrı merkezleri ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlıyor"

- Çağrı merkezinde 450 kişi istihdam ediliyor

Kars'ta yapılan çağrı merkeziyle 450 kişinin iş sahibi olduğunu vurgulayan Arslan, bu sayıyı artırmak istediklerini söyledi.

Arslan, Türkiye'de çağrı merkezlerinin ilk kurulduğu dönemlerde geçici iş olarak görüldüğünü, ilk zamanlarda öğrencilerin ya da üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin bu işe talip olduğunu anımsattı.

Dünyada 13 milyonun üzerinde kişinin bu sektörde çalıştığını, Türkiye'de ise bu rakamın 90 bini aştığını belirten Arslan, bu rakamın yüzde 50'ye yakınında da Anadolu'nun istihdama ihtiyacı olan illerinin tercih edildiğini kaydetti.

Sektörün büyüklüğünün 3,6 milyar liranın üzerinde olduğunu anlatan Arslan, şöyle dedi:

"Bu sektör, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan en stratejik sektörlerden biri haline gelmiş durumda. Şu an ülkemizde çağrı merkezleri Anadolu ekonomisinde yıllık ortalama 500 milyon lira değer yaratıyor. Ancak dünya ortalamasında her 100-500 kişiye bir üşteri temsilcisi düşerken Türkiye'de her bin 800 kişiye bir müşteri temsilcisi düşüyor. Bizim hedefimizin dünya ortalamasını yakalamak olduğu düşünülürse bu sektörün hızla gelişeceği aşikardır."