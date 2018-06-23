"Çağrı merkezleri ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlıyor"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çağrı merkezlerinin Anadolu ekonomisinde yıllık ortalama 500 milyon lira değer yarattığını belirtti.

Bakan Arslan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları çerçevesinde Kars'ta esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yeni bir çağrı merkezi kurulması için Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekarelik yer tahsisinin tamamlanmak üzere olduğunu ve 5 ay içerisinde yeni merkezin açılacağını belirtti.

Kars'ın büyümesi, hak ettiği yere gelebilmesi için birçok yatırım yapıldığını belirten Arslan, "Kara, hava, demiryolu ve bilişim yollarını yapıyoruz, Kars'ı tam anlamıyla ulaşımda merkez haline getiriyoruz. Bölünmüş yollarını yapıyoruz, yetmez diyoruz sıcak asfaltla kaplıyoruz." dedi.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Şimdi bu hattın tamamlayıcısı olan Kars Lojistik Merkezi'ni tamamlıyoruz. Yüksek hızlı tren hattının da çalışmalarını başlatıyoruz. Havalimanını Kars'a yakışır şekilde inşa ettik, şimdi de ikinci pisti yapıyoruz. Kars'a fiber optik kablolarla geniş bant interneti de getirdik. Bu altyapıyla Kars'ta işsizliğin önüne geçecek Çağrı Merkezi kurulması için de ön ayak olduk." diye konuştu.