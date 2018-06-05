Cahit Zarifoğlu kabri başında anılacak

İSTANBUL (AA) - Şair ve çocuk kitapları yazarı Cahit Zarifoğlu, vefatının 31. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

Şairin ailesi ve Çocuk Vakfı tarafından 7 Haziran saat 12.00'de düzenlenecek anma töreninde, Zarifoğlu için dua edilecek ve Kur'an-ı Kerim okunacak.

Anma programında, 7 Haziran 1987’de vefat eden şairin eşi, çocukları, çocukluk arkadaşları, dostları ve okurları bir araya gelecek.

