"Cahit Zarifoğlu'nun dil anlayışı deniz feneri vasfında"

"Dili meramın, ifadenin aracı mı kabul ediyorsunuz? Yoksa size göre dil, zihnin imkanlar dairesindeki tezahür sınırlarıyla mukayyet bir nitelik mi arzetmekte? Başka bir ifadeyle, dünya edebiyatında artık temsilcisi kalmamış klasik edebiyat anlayışını mı bilerek veya bilmeyerek tekrar etmektesiniz, yoksa modern anlatım imkanlarının farkında bir edebiyatçı hüviyetiyle mi eser verme gayretindesiniz?"

Yıldırım, dilin niteliğini ve amacını sorgulayarak, şöyle devam etti:

En belirleyici ayrımın, edebiyat anlayışını merkeze alan anlayış olduğu değerlendirmesini yapan Yıldırım, bu ayrımda merkezi hüviyeti dil anlayışının teşkil ettiğini dile getirdi.

Yıldırım, Zarifoğlu'nun 31. vefat yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın çok farklı anlayışlar doğrultusunda tasnif edilebileceğini söyledi.

Zarifoğlu edebiyat çevresinde nezaketi ve hoşsohbetiyle tanınırken, kurduğu edebi dili ise güncelliğini ve etkileyiciliğine bugüne kadar korudu.

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Yazar Hasanali Yıldırım, "Cahit Zarifoğlu'nun hem şiiri hem de nesri, ülkemizde hükümranlığını halen sürdüren ilkel edebiyat anlayışını aşmada birer deniz feneri vasfında." dedi.

- "Zarifoğlu, tazeliğini, farklılığını ve etkileyiciliğini koruyor"

Zarifoğlu'nun dil anlayışının bir deniz feneri vasfı taşıdığını vurgulayan Yıldırım, bu nedenle vefatının üzerinden 31 yıl geçse de Zarifoğlu'nun emsallerine göre tazeliğini, yeniliğini, farklılığını ve etkileyiciliğini koruduğunu aktardı.

Hasanali Yıldırım, "Şiirinde, hikayesinde, romanında, denemesinde, değinisinde de sürdürdüğü dil anlayışı Cahit Zarifoğlu'nu kalıcıların arasına eklemekte." dedi.

Yıldırım, Cahit Zarifoğlu'nun hem şiiri hem düzyazısının, Türkiye'de hükümranlığını halen sürdüren ilkel edebiyat anlayışını aşmada yol gösterici nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.

- Cahit Zarifoğlu kimdir

Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu olan ve 1 Haziran 1940'ta Ankara'da dünyaya gelen şair, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı'nı bitirdi.

"Diriliş" dergisinde şiirleri yayımlanan ve "Mavera" dergisinin 1976'daki kuruluş çalışmalarında yer alan Zarifoğlu, hayatı boyunca birçok esere imza attı. Zarifoğlu, "İşaret Çocukları", "Yedi Güzel Adam", "Korku ve Yakarış" ve "Menziller" isimli önemli eserlerin yanı sıra çocuk hikayeleri, çocuk şiirleri, romanlar, denemeler ve tiyatro eserleri yazdı.

Necip Fazıl Kısakürek'in "artist" şeklinde hitap ettiği şair, Yedi Güzel Adam'dan Nuri Pakdil'in ifadesiyle "bizim artistimiz", Rasim Özdenören'in ifadesiyle "hep gülümseyen" şair olarak tanındı.

"Yaşamak" adlı günlüğündeki "Ne çok acı var" ifadesiyle bilinen ve şiirleri "Türk Dili", "Soyut", "Papirüs", "Yeni Dergi", "Diriliş", "Edebiyat" ile "Mavera" dergilerinde yayımlanan Zarifoğlu, 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.

