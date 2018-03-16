Çaka Bey Kitap Günleri İzmirli kitapseverleri bekliyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İzmir’in fethinin 937. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 16-25 Mart tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, 24 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ise Selçuk Pazaryeri’nde “Çaka Bey Kitap Günleri” düzenliyor.

1081 yılında İzmir’in fethini gerçekleştiren Çaka Bey’in adıyla düzenlenen kitap günleri, Türkiye’nin seçkin yayınevleri ve yazarlarını İzmirli kitapseverlerle buluşturacak. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesinin desteğiyle düzenlenen kitap günleri boyunca yüzü aşkın yazarın okuyucuyla doğrudan bir araya geleceği imza günleri düzenlenecek. Akademik yayınlardan popüler yayınlara kadar geniş bir yayın yelpazesi sunan kitap günleri kapsamında 17 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda Kıraç konseri, 25 Mart Pazar günü saat 20.00’de Selçuk Pazaryeri’nde MFÖ konseri düzenlenecek. Her yıl İzmir’in fethinin yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ve İzmir’in önemli kültür etkinliklerinden biri olmaya aday olan Çaka Bey Kitap Günleri, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 25 Mart tarihine kadar 10.30-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.