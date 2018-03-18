Türk Tarih Kurumu tarafından organize edilen Çaka Bey Kitap Günleri dün akşam Kıraç konseriyle devam etti. Ünlü sanatçı Kıraç, kitap fuarını gezerken akşam da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda muhteşem bir konserle İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmir’de devam Çaka Bey Kitap Günleri’nde Kıraç rüzgarı esti. Türk Tarih Kurumu’nun organize ettiği İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği organizasyonun sponsorluğunu ise Ziraat Bankası üstlendi. Dev kültür etkinliğinin kapıları önceki gün İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ziyaretçilere açılmıştı. Resmi açılış töreninin gerçekleştirildiği günün akşamında ise ünlü sanatçı Kıraç hem kitap fuarını gezdi hem de muhteşem bir konser verdi.

Kıraç’a Nutuk hediye edildi

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Nutuk kitabını Kıraç’a hediye etti. Vatandaşlardan da büyük ilgi gören Kıraç, stantları gezerek kitapseverlerle sohbet etti. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki konser öncesinde Seymen ekibi alandaki İzmirlileri coşturdu. Daha sonra sahneye çıkan sanatçı Kıraç birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Konserde sahneye davet edilen Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Türk Tarih Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü Salih Korkmaz, Kıraç’a çiçek verdi. Kısa bir konuşma yapan Kırpık, dev kültür etkinliğine büyük ilgi gösteren İzmirlilere teşekkür etti. Kıraç gece boyunca sevilen parçalarını seslendirirken İzmirliler de ünlü sanatçıya eşlik etti.