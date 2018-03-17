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Çakabey Kitap Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Türk Tarih Kurumu tarafından organize edilen, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Çakabey Kitap Günleri İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında açıldı.

Çakabey Kitap Günleri başladı

Türk Tarih Kurumu tarafından organize edilen, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Çakabey Kitap Günleri İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında açıldı. 25 Mart tarihine kadar gezilebilecek olan etkinlik boyunca Türkiye’nin seçkin yazarları İzmirli kitap severlerle buluşacak.
İzmir’de dev kültür etkinliği başladı. Çakabey Kitap Günleri Türk Tarih Kurumu tarafından organize ediliyor. İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de organizasyonu destekliyor. Ziraat Bankası da sponsorluğu üstlendi. Dev kültür etkinliğinin kapıları dün İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında ziyaretçilere açılmıştı. Bugün ise resmî açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, KESİAD Başkanı Zeki Yöndem ve davetliler katıldı.
Törende bir konuşma yapan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, İzmir’in çok önemli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.Törende 2017 dünya vücut geliştirme Şampiyonu Fırat Ürün’e Türk Tarih Kurumu tarafından basılmış “Doğumunun Bininci Yılında İbni Sina” kitabı hediye edildi.

25 Mart’a kadar gezilebilecek
Açılışın ardından kitap stantları gezildi. Çakabey Kitap Günleri 25 Mart tarihine kadar İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında ziyaretçileri ağırlayacak.
Etkinlik kapsamında birbirinden değerli yazarların imza günleri gerçekleştirilecek. “Çakabey” Sempozyumu ise kitap severleri bir araya getirecek. Kıraç konseri de etkinliğe renk katacak.

Selçuk’ta kitap günleri
Etkinlik kapsamında 24 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında ise İzmir’in Selçuk ilçesinde kitap şöleni var. Etkinlikte Türkiye’nin en seçkin yayınevleri kitapseverlerle buluşacak. 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Selçuk’ta ücretsiz MFÖ konseriyle kültür etkinliği zirve yapacak.

Ünlü yazarlar geliyor
Çakabey Kitap Günleri kapsamında bir çok tanınan yazar da İzmir’e geliyor. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Hakan Günday, Nebil Özgentürk, Murat Tavlı, Bilal Şimşir, Ahmet Telli, Sedef Kabaş, İnci Aral, Tarık Tufan, Hakan Mengüç, Sinan Akyüz, Tuğçe Işınsu, İclal Aydın, Hidayet Karakuş, Pelin Çift, Fırat İzgi & Meriç İzgi, Filiç Puluç, Barış, Mete Yarar, Şermin Yaşar, Metin Uca, Koray Yersüren, Emre Gül, Zeynep Sey, Nihat Genç, Ceyda Düvenci, Kahraman Tazeoğlu, Murat Menteş, Caner Taslaman ve daha nice sevdiğiniz yazarlar İzmirli kitap severlerle buluşacak.

Çakabey Kitap Günleri başladı

Çakabey Kitap Günleri başladı

Çakabey Kitap Günleri başladı

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