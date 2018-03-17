Çakabey Kitap Günleri başladı

Türk Tarih Kurumu tarafından organize edilen, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Çakabey Kitap Günleri İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında açıldı. 25 Mart tarihine kadar gezilebilecek olan etkinlik boyunca Türkiye’nin seçkin yazarları İzmirli kitap severlerle buluşacak.

İzmir’de dev kültür etkinliği başladı. Çakabey Kitap Günleri Türk Tarih Kurumu tarafından organize ediliyor. İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de organizasyonu destekliyor. Ziraat Bankası da sponsorluğu üstlendi. Dev kültür etkinliğinin kapıları dün İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında ziyaretçilere açılmıştı. Bugün ise resmî açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, KESİAD Başkanı Zeki Yöndem ve davetliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, İzmir’in çok önemli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.Törende 2017 dünya vücut geliştirme Şampiyonu Fırat Ürün’e Türk Tarih Kurumu tarafından basılmış “Doğumunun Bininci Yılında İbni Sina” kitabı hediye edildi.