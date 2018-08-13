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Çakıcı'nın "adamları" gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 22:14 | Son Güncelleme

Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri öne sürülen 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri iddia edilen 17 şüpheli, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, Çakıcı'nın avukatının da arasında yer aldığı 17 kişiyi, Kırıkkale'de gözaltına aldı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Çakıcı, bu sabah erken saatlerde güvenlik önlemleri altında Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.

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Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
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Alaattin Çakıcı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı

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