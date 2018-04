Çakır görev başındaki polisleri ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla polis kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, polis teşkilatının halkın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu vurguladı. Başkan Çakır, "Ülkemizin huzuru, birliği, beraberliği için suçlularla mücadele eden, halkın güven içinde yaşamasını sağlayan emniyet çalışanlarımız kutsal bir görevi yerine getiriyor. Kırsalda, merkezde kısacası her noktada suça karşı mücadele ediyor. Polis teşkilatımızın halkımızın gönlünde ayrı bir yeri var. Onların her biri bizler için birer kahraman. Ülkemizin birliği beraberliğini sağlamak için her türlü terör ve suç örgütlerine karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Millet olarak suç örgütlerine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu gün vesilesiyle görevleri başında şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum. Görevi başında olan tüm polis kardeşlerimize kazasız belasız günler diliyorum. 173 yıldır ayakta dimdik duran Emniyet Teşkilatımızın günlerini tebrik ediyorum. Rabbim onları güçlü kılsın. Kurulan tuzaklardan korusun” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Başkan Çakır kontrol noktasında görevli polislere Türk Bayrağı hediye ederek tatlı ikramında da bulundu.