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Çakırbeyli Muhtarı, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi halkı, mahalleye yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.Büyükşehir belediyesinin mahalleye yaptığı hizmetler için hem kendisi hem de mahalleliler adına köye teşekkür pankartı asan mahalle muhtarı Mehmet Demir "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na binlerce, milyonlarca teşekkür etsek de azdır.

Çakırbeyli Muhtarı, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi halkı, mahalleye yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Büyükşehir belediyesinin mahalleye yaptığı hizmetler için hem kendisi hem de mahalleliler adına köye teşekkür pankartı asan mahalle muhtarı Mehmet Demir "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na binlerce, milyonlarca teşekkür etsek de azdır. Büyükşehir olduktan sonra mahallemize birçok hizmet geldi. Mahallelilerimiz de yapılan işlerden çok memnun" diye konuştu.

’Çakırbeyli’de altyapı tamamen yenilendi’
Mahalleye yapılan kanalizasyonun mahalleyi daha modern hale getirdiğini söyleyen Demir "Mahallenin Koçarlı tarafındaki yol eskiydi, büyükşehir belediyesi hem yolu genişletti hem de sıcak asfalt yaptı. Mahallemiz suyumuzla da ünlüdür. Atık suların suyumuza karışmaması, suyumuzun kalitesini korumak için kanalizasyon çok önemliydi ve kanalizasyon bizim yıllardır hayalimizdi. Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu sağ olsun bizi kırmadı ve kanalizasyonumuzu yaptı" dedi.
Mahallede içme suyu borularının da tamamen yenilendiğini söyleyen Demir, "Mühendislerimiz bu altyapının sorunsuz olarak yüz yıl boyunca kullanılabileceğini söylediler. Allah Topuklu Efemizi başımızdan eksik etmesin, biz kendisini çok seviyoruz. Bu hizmetlere kıymet biçilemez" diye konuştu.

’Kadın başkanımızla iftihar ediyoruz’
"Öncelikle başkanımızın kadın olmasından iftihar ediyoruz. Başkanımızı Türk kadının başarı timsali, fırsat verildiği zaman Türk kadınının neler başardığını görüyoruz" diye konuşan muhtar Demir, başkan Çerçioğlu’yla sadece Çakırbeyli’ye değil, yıllarca ihmal edilen Acarlar, Bağarası gibi ilçe olabilecek nüfusu olan yerlere de ilk kez altyapının gittiğini söyledi.
Çakırbeyli’nin Özlem Çerçioğlu sayesinde pazarıyla da marka haline geldiğinin altını çizen Mehmet Demir "Pazarımıza gelen misafirlerimiz doğal ürünler tüketiyor. Pazarcılarımız daha çok kadınlar ve kendi bahçelerinde diktiği ürünlerinin fazlasını pazarda satıyorlar. Hem kendileri para kazanıyor hem de gelen misafirlerimiz bizimle aynı sağlıklı ürünleri tüketiyor" dedi.

Çakırbeyli Muhtarı, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

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