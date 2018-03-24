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Çakırbeyli yolları pazara yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol ve Şube ekipleri tarafından Koçarlı ilçesi’nin Çakırbeyli Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı sorunları anında çözüme ulaşıyor.Demokrasinin tohumlarının atıldığı Çakırbeyli Mahallesi’nde yapılan alt yapı ve yol çalışmaları her pazar kurulan Çakırbeyli Organik Pazarı’na yetişecek şekilde hızlandırıldı.Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çakırbeyli Mahallesi’nde kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları tamamlandıktan sonda Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaklaşık 3 bin metre kare dekorlu parke taşı çalışmalarını tamamlıyor.Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılayan Çakırbeyli Mahallesi sakinleri altyapı ve yollarının yapılmasından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Çakırbeyli Muhtarı Mehmet Demir ise “Başkanımızın sayesinde Mahallemizde harika işler başardık.

Çakırbeyli yolları pazara yetişti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol ve Şube ekipleri tarafından Koçarlı ilçesi’nin Çakırbeyli Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı sorunları anında çözüme ulaşıyor.
Demokrasinin tohumlarının atıldığı Çakırbeyli Mahallesi’nde yapılan alt yapı ve yol çalışmaları her pazar kurulan Çakırbeyli Organik Pazarı’na yetişecek şekilde hızlandırıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çakırbeyli Mahallesi’nde kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları tamamlandıktan sonda Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaklaşık 3 bin metre kare dekorlu parke taşı çalışmalarını tamamlıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılayan Çakırbeyli Mahallesi sakinleri altyapı ve yollarının yapılmasından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Çakırbeyli Muhtarı Mehmet Demir ise “Başkanımızın sayesinde Mahallemizde harika işler başardık. Başkanımız mahallemize olmazsa olmaz dediğimiz kanalizasyon çalışmalarını kazandırdı. İçme suyu problemlerimiz oluyordu, borular eski olduğu için sık sık patlıyordu, çok sıkıntı çekiyorduk. Tüm borular yenilendi ve en az 200 yıl hiç sorun yaşamayacağız. Alt yapı biter bitmez üst yapı çalışmalarına başladık. Lakaplar durduk yere takılmaz. Yürüyüşüyle, duruşuyla, davranışıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim Topuklu Efemiz. Allah Topuklu Efemizi başımızdan eksik etmesin. Şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çakırbeyli yolları pazara yetişti

Çakırbeyli yolları pazara yetişti

Çakırbeyli yolları pazara yetişti

Çakırbeyli yolları pazara yetişti

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