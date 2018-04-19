Çal Mağarası 3 ayda 6 bin 708 kişiyi ağırladı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un yeni sezonda da turistleri ağırlamaya devam ettiğini söyledi.

Yer altında bulunmasına rağmen vadide yüründüğü hissi veren mağara, son zamanlarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin de uğrak mekanları arasında yer alıyor. Yıl boyunca ziyarete açık tutulan mağara, yılın ilk çeyreğinde 6 bin 708 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Bölge turizmine yaklaşık 15 yıldır hizmet veren mağara, içindeki sarkıt ve dikitlerden oluşan doğal şekilleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor.

Ulaşılabilir alanın uzunluğu yaklaşık 8 kilometre olan ve "dünyanın en uzun ikinci mağarası" kabul edilen Çal Mağarası, üzerindeki tarihi kalesiyle de ziyaretçilerini cezbediyor.

Trabzon'da sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile yer altındaki "saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, 2018'in Ocak-Mart döneminde 6 bin 708 turiste ev sahipliği yaptı.

Kenti ziyaret eden turist sayısının giderek arttığını vurgulayan Ayvazoğlu, "Yılın ilk üç aylık rakamlarına baktığımızda, geçen yıla oranla çok daha fazla yabancı turist ağırladık. Gelen turist sayımızın yaz sezonuyla daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Ayvazoğlu, turistlerin Trabzon'un doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirterek Çal Mağarası'nın da ziyaretçilerini cezbettiğine dikkati çekti.

Çal Mağarası'nın yılın her döneminde ilgi gördüğünü ifade eden Ayvazoğlu, "Çal Mağarası Ocak-Mart döneminde 4 bin 79 yerli, 2 bin 629 yabancı olmak üzere 6 bin 708 turiste ev sahipliği yaptı. Doğal mirasımız olan Çal Mağarası'nın yeni turizm sezonuyla daha da ilgi göreceğine inanıyoruz. Rakamlardaki artıştan sezonun bir önceki yıla göre daha iyi geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ayvazoğlu, Çal Mağarası'nı özellikle Körfez ülkelerden gelen turistlerin ziyaret ettiğinin altını çizerek "Turist çeşitliliğini artırmak için de gayret ediyoruz. Hedefimiz hem turist çeşitliliğini hem de gelen turistlerin memnuniyet oranını artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.