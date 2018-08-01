Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaklaşık bin 50 metre rakımdaki sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile yer altındaki "saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası'nda turizme yönelik modernizasyon çalışması başlatıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un en önemli doğal ve turistik alanlarından biri olan Çal Mağarası'nda yenileme çalışmalarına başlandığını belirtti.
Çalışmalar tamamlandığında mağaranın turizm sektörü açısından modern bir yapıya kavuşmuş olacağını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında gerçekleştirilen ihale neticesinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak Çal Mağarası'nda modernizasyon çalışmalarına start verildi. Gerçekleştirecekleri çalışmalarla Çal Mağarası'nı son derece modern bir yapıya kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
- "Mağara ziyarete açık olacak"
Gümrükçüoğlu, mağaranın çalışmalar esnasında ziyarete açık olacağını da aktararak, şöyle devam etti:
"Çal Mağarası yürüyüş platformu, aydınlatma, alarm sistemi, kamera sistemi projeleri hazırlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında kollarıyla beraber Çal Mağarası'nın mevcut 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu sökülerek yerine mağaranın jeolojik yapısına ve ekosistemine uygun paslanmaz çelik yürüyüş yolu yapılacaktır. Ayrıca mağara içi acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri, acil durum çıkış noktaları yapılacaktır."
Projenin protokolünün de imzalandığını işaret eden Gümrükçüoğlu, "Uygulamakta olduğumuz projeyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır. Çalışmalarımız tamamlandığında Çal Mağarası çok daha modern bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Bölgemizin en önemli turizm noktalarından biri olan Çal Mağarası böylece yerli ve yabancı çok daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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