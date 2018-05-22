Adana'da apartman girişine bırakılan bisikleti alması güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Abdullah Cavlak, polisi arayarak bisikletinin çalındığı ihbarında bulundu.

Cavlak, olay yerine gelen ekiplere, bisikletini oturduğu apartmanın girişine bırakıp karşı binadaki akrabalarını ziyarete gittiğini, balkonda yakınlarıyla oturduğu sırada bir kişinin bisikletini alıp uzaklaştığını anlattı.

Bunun üzerine ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, görüntüden eşkalini tespit ettiği zanlıyı yaptığı çalışmayla yakaladı.

- Bisikleti yemeğe gitmek için aldığını iddia etti

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli Halil A. (38) ifadesinde, "bisikleti alan kişinin kendisi olduğunu kabul ederek, bisikleti yemeğe gitmek için aldığını ancak daha sonra aynı binanın diğer girişine ya da otoparkına bırakmış olabileceğini, tam olarak hatırlamadığını" iddia etti.

Şüpheli Halil A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Apartmanın güvenlik kamerasına şüphelinin bisikleti alarak uzaklaşması yansıdı.

