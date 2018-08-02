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Çaldığı kamyonetin yerini söylemek için mesajla para istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:03 | Son Güncelleme

Batman'da çaldığı kamyonetin sahibine mesaj atarak 3 bin lira karşılığında aracın yerini bildireceğini söyleyen zanlı yakalandı

Çaldığı kamyonetin yerini söylemek için mesajla para istedi

Batman'da çaldığı kamyonetin sahibine mesaj atarak 3 bin lira karşılığında aracın yerini bildireceğini söyleyen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Kurt, dün akşam tarladan evine geldiği 34 PF 450 plakalı kamyonetini Meydan Mahallesi 1110. Sokak'ta park etti.

Eve geldikten sonra anahtarı kamyonetin üzerinde unuttuğunu fark eden Kurt, yanına gittiğinde aracının yerinde olmadığını fark etti.

Bu sırada Kurt'un cep telefonuna aracını çalan kişiden 3 bin lira karşılığında kamyonetin yerini bildireceği, aksi taktirde parçalanacağı yönünde mesaj geldi.

Kurt'un durumu polise bildirmesi üzerine çevredeki güvenlik kameraları ve mesajın gönderildiği cep telefonu numarası incelemeye alındı.

Yürütülen çalışma sonucu polis ekipleri kamyoneti çalan zanlıyı araçla Şirinevler Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlı gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yapılan incelemenin ardından kamyonet sahibine teslim edildi.

Çaldığı kamyonetin yerini söylemek için mesajla para istedi

Çaldığı kamyonetin yerini söylemek için mesajla para istedi

Çaldığı kamyonetin yerini söylemek için mesajla para istedi

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Anahtar Kelimeler:
Batman hırsızlık

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