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Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

TRABZON'da çay ocağı işleten Barış Yılmaz, iş yerinin önünde içerisinde not yazılı kağıt ile 5 küllük olan poşet buldu.

Uğur AYDIN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da çay ocağı işleten Barış Yılmaz, iş yerinin önünde içerisinde not yazılı kağıt ile 5 küllük olan poşet buldu. Kağıttaki notta, 4 yıl önce iş yerinden 2 küllük çaldığını itiraf eden kimliği belirsiz kişi, içine dert olduğunu belirttiği bu durum nedeniyle küllükleri fazlasıyla geri iade ettiğini belirterek, özür diledi.

Kalkınma Mahallesi'nde çay ocağı işleten Barış Yılmaz, işyerinin önünde içerisinde not yazılı kağıt ile 5 küllük olan poşet buldu. Poşeti bir müşterisinin bıraktığını düşünen ve içeri alan Yılmaz, sahibi çıkmayınca içini kontrol etti. Kağıttaki notta, 4 yıl önce iş yerinden 2 adet küllük çaldığını itiraf eden kimliği belirsiz kişi, içine dert olduğunu belirttiği bu durum nedeniyle küllükleri fazlasıyla geri iade ettiğini belirterek, özür diledi. Kağıttaki notta, 'Selamın aleyküm. Bundan 4 yıl önce arkadaşlarımın verdiği gazla dükkanınızdan 2 tane kül tablası almıştım. Seneler geçtikçe, büyüdükçe aklım başıma geldi ve bu durum içime dert olmaya başladı. Şu an okuldan mezun olup gidiyorum. Buraya aldığım kül tablalarından fazlasını koyuyorum. Yüz yüze gelip söylemeye utandığım için böyle bir şey yaptım. Umarım beni affedersiniz. Hakkınızı helal edin' ifadeleri yer aldı.

'HAKKIMI HELAL EDİYORUM'

İşyerinin önüne müşterilerinin emanetler bırakmasına alışık olduğunu anlatan Barış Yılmaz, "Sabah dükkanı açtım. Kapımda bir poşet vardı. Genelde emanet olarak bırakıyorlar, içeri aldım. Biri gelir alır dedim. Bekledim ama kimse gelmedi. Bende merak ettim, içine bakayım dedim. Baktım küllükler ve bir not var. Notu okuyunca durumu anladım. Öğrenci olduğu anlaşılan arkadaş bundan 4 sene önce küllükleri almış. Özür dilemek amaçlı, helallik istemek için bir not yazmış ve küllükleri fazlasıyla geri getirmiş. Biz hakkımızı helal ediyoruz, güzel bir olay yapmış" dedi.

Barış Yılmaz, çok şaşırdığı olayı paylaştığı herkesin küllükleri geri getiren kişi için 'helal olsun' yorumlarında bulunduğunu belirtti.

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