HABER

Çaldığı parayı iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Burdur'da bir kişinin ceketinin cebindeki 8 bin 170 lirayı çalan hırsız, duyduğu pişmanlık üzerine parayı polis nezaretinde sahibinin banka hesabına yatırdı - Parası çalınan Yılmaz: "Param çalındıktan 28 gün sonra adliyeden aradılar. Gittiğimde, 'Paran geri geldi' dediler. Bankaya parayı yatırmış, pişman olmuş. Erciş Adliyesiyle yazışmalar sonucu paramı aldım"

Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde ikamet eden Mehmet Yılmaz'ın ceketinin cebindeki 8 bin 170 lirayı çalan hırsız, pişmanlık duyması üzerine parayı polis gözetiminde banka aracılığıyla sahibine iade etti.

Konak Mahallesi Kazancıoğlu Camisi'nde 13 Mart'ta abdest alan Yılmaz, cebinde 8 bin 170 lira bulunan ceketini askıya astı. Abdest aldıktan sonra parasının çalındığını fark eden Mehmet Yılmaz, durumu polise bildirdi.

Polisin soruşturması sürerken güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anının medyada yer almasından sonra Van'ın Erciş ilçesinde yaşadığı öğrenilen F.Ç, polis merkezine giderek, pişmanlık duyduğunu ve parayı iade etmek istediğini söyledi.

Gözaltına alınan F.Ç, savcılığın talimatıyla polis nezaretinde parayı bankaya yatırdıktan sonra serbest bırakıldı.

Parasına kavuşan 61 yaşındaki Yılmaz, AA muhabirine, çalınan paranın bir yıllık emeği olan pancar satışından elde edildiğini söyledi.

Mehmet Yılmaz, paranın abdest alırken cebinden çalındığını ifade ederek, "Emniyete giderek şikayetçi olmuştum. Param çalındıktan 28 gün sonra adliyeden aradılar. Gittiğimde, 'Paran geri geldi' dediler. Bankaya parayı yatırmış, pişman olmuş. Erciş Adliyesiyle yazışmalar sonucu paramı aldım. Camiye kamerayı taktıran imamdan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah nasip etti, param geri geldi. Mutluyum." dedi.

Yılmaz şikayetini geri aldığını, parasını çalan kişinin Van'ın Erciş ilçesinden Burdur'daki akrabasının yanına geldiğinde hırsızlığı gerçekleştirdiğini öğrendiğini de sözlerine ekledi.

CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!
ABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandıABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur hırsızlık Mehmet Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.