Çaldığı telefonla yayın yapınca yakalandı

Şanlıurfa'da çaldığı cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir vatandaş, Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki iş yerinden telefonunun çalındığını ve çalan kişinin kendi telefonuyla kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığını bildirdi.
Görüntüleri inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonu çalan M.A'nın yayın sırasında arkadaşlarıyla bir parkta oturduğunu belirledi.
Bir gün sonra belirlenen parka giden polis, şüpheli M.A'yı çim üzerinde uyurken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada yayın esnasında müzik dinleyip sigara yakan zanlı rahat tavırlarıyla da dikkati çekti.
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