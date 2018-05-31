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Çaldıkları otomobile hırsızlık yapınca yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:35 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, çaldıkları 2 otomobille okul ve iş yerlerinden bilgisayardan karpuza, kasadaki madeni paralardan, sadaka kutusundaki paralara kadar her şeyi çalan 2 hırsız yakalandı.

KOCAELİ'de, çaldıkları 2 otomobille okul ve iş yerlerinden bilgisayardan karpuza, kasadaki madeni paralardan, sadaka kutusundaki paralara kadar her şeyi çalan 2 hırsız yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Eski model otomobillerin M.F. (19) ve G.İ. (17) tarafından çalındığı belirlendi. Plaka tanıma sisteminden çalınan ilk araçtaki plakanın ikinci olarak çalınan araçta kullanıldığı tespit edildi. Takibe alınan araç Kartepe ilçesinde durdurulmaya çalışıldı. Yaşanan kovalamanın ardından Başiskele ilçesinde yoldan çıkan araç kaza yaptı. Kolu kırılan M.F. araç içerisinde yakalanırken, G.İ. ise kaçmayı başardı. Uzun süre polisleri peşinden koşturan G.İ. yaklaşık 2 saat sonra Kartepe Avluburun Köyü'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Sorguya alınan M.F. ve G.İ.'nin çaldıkları 2 otomobil ile İzmit, Başiskele, Kartepe ilçelerinde bir okuldan laptop, 1 marketten 100 kilo karpuz, 60 kilo kavun, 1 kafeden içecekler ve kasadaki madeni 38 TL, son girdikleri kafeden ise kasadaki 250 lira ila sadaka kutusu içerisinde bulunan 500 TL'yi çaldıkları belirlendi. 17 yaşındaki G.İ.'nin hırsızlık suçundan 29 kaydının bulunduğu, 3 suçtan aranmasının olduğu, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi. M.F. ve G.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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