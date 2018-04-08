Çaldıran’da Cumhurbaşkanı heyecanı

Van’ın Çaldıran ilçesinde yaklaşık 330 araçlık konvoy, kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere il merkezine geldi.
AK Parti Çaldıran İlçe Teşkilatının günler öncesi organize ettiği program çerçevesinde ilçe merkezinde pankartlar asılıp el broşürleri dağıtarak vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı AK Parti Van 6. Olağan kongresine davet ettiler. Bu gün sabah saatlerinde yaklaşık 330 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’a gelişi için sabah saatlerinde yola çıktı. Yaklaşık 3 bin 500 kişiden oluşan konvoy, Van-Erciş karayolunda trafiğini zaman zaman durma noktasına getirdi. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamaları ile kongrenin yapılacağı Nur Tatar Spor Salonuna gittiler.
Çaldıran halkı, “Yavuz Sultan Selimin diyarından Çaldıran’dan Reise selam götürüyoruz, bizlerde Reisin yanındayız. Bir an önce Reise ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz” dediler.
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