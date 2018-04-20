Çaldıran’da numarataj çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından numarataj çalışması başlatıldı.

Belediyenin başlatmış olduğu çalışma kapsamında, görevliler kapı kapı dolaşarak saha çalışması başlattı. Yapılacak çalışma sonrası zaman zaman güncellemeler yapılarak verilerin internet ortamında üç boyutlu olarak takibi mümkün olacak. Çalışmaların mayıs ayında sonlanmasını planladıklarını dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizin otuz yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Bugüne kadar numarataj sistemi uygulanması yapılmamıştır. Bu da ilçemizin gelişimine engel olan büyük bir eksikliktir. Bunu gidermek için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzdeki teknik kadrolar, kış mevsiminde başlattıkları çalışmalarda sona geldiler. Vatandaşlarımız yeni bir hizmetle tanışacaklar. Mayıs ayında hizmete girmesini planladığımız çalışmamız; günümüzde ihtiyaç duyulan mühendislik projeleri ve uygulamaları bilgilerine kolayca ulaşmak, gerektiğinde bu bilgileri kullanarak yeni bilgiler üreterek takibini ve kontrolünü yapmak, düzenli ve planlı bir Çaldıran için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Çalışmaların zaman zaman güncellenebileceğini de ifade eden Dundar, “Düzenli adres verileri elde edilerek, doğru bilgilendirilmeye büyük katkı sunacaktır. Bu hizmetin ilçemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.