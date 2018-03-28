Çaldıran’da okuma yazma seferberliği

Van’ın Çaldıran ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘okuma yazma seferberliği’ kapsamında açılan kurslara 597’si kadın olmak üzere toplam 712 kursiyer katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği, Çaldıran ilçesinde büyük ilgi görüyor. Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesinin de desteklediği ve Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan okuma yazma kurslarına 597’si kadın olmak üzere toplam 712 kursiyer katılıyor. Kursların verildiği sınıfları tek tek dolaşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, kursiyerlerle sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Başarılı olan kursiyerlere sürpriz ödüllerinin olacağını anlatan Başkan Vekili Dundar, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma kursları, ilçemizde de büyük başarı ile yapılmaktadır. Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyemizin de desteklediği ve Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün bünyesinde başlatılan okuma yazma kurslarına yoğun ilgi var. İlçemizde 93 kurs merkezine 597 bayan ve 115 erkek olmak üzere toplam 712 kursiyerimize eğitim verilmektedir” dedi.

Peygamberimize (s.a.v) gelen ilk emrin de ‘oku’ olduğunu belirten Dundar, “Okumanın yaşı, zamanı ve mekanı yoktur. İlçemizde 712 insanın azimle okuma ve yazma öğrenme çabalarını gördük, bu da bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarının her alanında okuma ve yazmaya ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu açılan kurslarla birlikte bu sorunlarını çözerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesine büyük katma değer katacaklar. Kurslarımızın süresi iki aylıktır. Bitiminde yeniden devam edecektir. Kurslara 13 ile 65 yaş arası katılan ve başarılı olan kursiyerlerimize sürpriz hediyelerimiz olacaktır. İlçemizde her zaman beceri ve Kur’an-ı Kerim öğrenme kursları da devam etmektedir. Yeter ki vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları alanlarda bizlere talepte bulunsunlar. Biz farklı alanlarda da değişik kursları açabiliriz” ifadelerini kullandı.

Okuma yazma kurslarına katılan kursiyerler ise, açılan kurslardan memnun olduklarını ifade ederek, daha önce hastane ve benzeri kurumlarda kendilerini ifade edemediklerini kaydettiler. Kursiyerler, “Artık okuma yazmayı çözmek üzereyiz. Bu da bizler için çok faydalı olacaktır. Okuma yazmayı çözdükten sonra dışarıdan ortaokul ve lise eğitiminin ardından üniversite sınavlarına da girebileceğiz. Allah sebep olanlardan razı olsun” şeklinde konuştular.