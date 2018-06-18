Çal'ı sağanak vurdu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde etkili sağanak yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bazı mahalle yollarında asfalt çöktü. Tarım arazileri zarar görürken, suyun ortasında kalan bir otomobil iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı.
Çal'da dün öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle sel oluştu. Yeşilyurt Mahallesi yakınındaki bir derede taşkın yaşanırken, yol da 2 saat süreyle ulaşıma kapandı. Suyun içinde kalan bir otomobil, kepçeyle çekilerek kurtarıldı. Bazı mahallelerin yollarında da çökmeler oldu. Yollarda oluşan hasarlar nedeniyle bazı mahallelere ulaşım sağlanamadı. Çal Belediyesi ekipleri tarafından yollarda yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım tekrar sağlandı. Kuvvetli sağanak yağış ilçedeki ekili alanlarda da zarara neden oldu. Çal Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
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