California'daki orman yangınları

UKIAH (AA) - ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarıyla 14 bin itfaiyeci, asker ve mahkum mücadele ediyor.

California İtfaiye Ajansı yaptığı açıklamada, eyaletin birçok yerinde devam eden yangınlar için bazıları diğer ülkelerden gelen 12 bin kadar itfaiyecinin görevlendirildiği bildirildi.

Yangınla mücadele eğitimi gören minimum güvenlikli cezaevlerinden yaklaşık 2 bin mahkumun da yangın söndürme faaliyetlerine katıldığı ifade edildi.

Öte yandan, binden fazla itfaiye aracının, 59 dozer, 22 tanker uçak, 17 uçak ve 12 helikopterin söndürme çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 176 kilometrekareden fazla orman ve çayırlık alana ulaşarak hemen hemen Los Angeles kenti büyüklüğündeki bölgeyi yok etmişti.

California itfaiye yetkilileri, eyalet tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen ve eyaletin birkaç yerinde devam eden yangınların ay sonuna kadar sürmesinden endişe edildiğini belirtmişti.