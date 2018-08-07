HABER

California'daki orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 23:50 | Son Güncelleme

Mendocino Milli Ormanı çevresindeki yangınlar San Francisco kenti büyüklüğündeki ormanlık ve çayırlık alanı yok etti - İtfaiye yetkililerinden, yangınların ay sonuna kadar devam edebileceği bilgisi geldi

California tarihinin en büyük orman yargınlarının ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 176 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırlık alana ulaşarak hemen hemen Los Angeles kenti büyüklüğündeki bölgeyi yok etti.

İtfaiye yetkilileri, Yosemite Milli Parkı'nın bir kısmının da yangınlar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Yangınların üçte birinin kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, itfaiye görevlilerinin kuvvetli rüzgarlar ve düşük nemli ortamda 18 yangınla mücadele ettiğini vurguladı.

BBC haberinde de California itfaiye yetkililerinin, eyalet tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen ve eyaletin birkaç yerinde devam eden yangınların ay sonuna kadar sürmesinden endişe ettiklerini açıkladığı bilgisine yer verildi.

Mendocino Milli Parkı çevresindeki yangınlarda, 75 bina yanarken, binlerce kişi de tahliye edildi.

Ülkenin kuzeyinde etkili olan, 647 kilometrekareden fazla alanı yok eden yangın da hala kontrol altına alınamadı.

Yangında 7 kişi yaşamını yitirirken, bin 500 bina da kül oldu.

California'da yangınla mücadele çalışmalarına 14 binden fazla itfaiyeci katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, California'daki yangınların büyümesinden "kötü çevre politikaları uygulayan" eyalet yetkililerini ve "suyu gerektiği gibi kullanmayan" itfaiyecileri sorumlu tutmuştu.

Eyalet yetkilileri ve yangın söndürme uzmanları ise Trump'a cevap vermekte gecikmemiş ve "yangınları söndürmek için yeterli suyun bulunduğunu", ayrıca "şiddetli ve yıkıcı yangınlara iklim değişikliğinin neden olduğunu" ifade etmişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yasağa rağmen dik yokuştan indi: 3 yaralıYasağa rağmen dik yokuştan indi: 3 yaralı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
California orman yangınları

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasağa rağmen dik yokuştan indi: 3 yaralı

Yasağa rağmen dik yokuştan indi: 3 yaralı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.