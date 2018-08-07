California'daki orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

California tarihinin en büyük orman yargınlarının ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 176 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırlık alana ulaşarak hemen hemen Los Angeles kenti büyüklüğündeki bölgeyi yok etti.
İtfaiye yetkilileri, Yosemite Milli Parkı'nın bir kısmının da yangınlar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.
Yangınların üçte birinin kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, itfaiye görevlilerinin kuvvetli rüzgarlar ve düşük nemli ortamda 18 yangınla mücadele ettiğini vurguladı.
BBC haberinde de California itfaiye yetkililerinin, eyalet tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen ve eyaletin birkaç yerinde devam eden yangınların ay sonuna kadar sürmesinden endişe ettiklerini açıkladığı bilgisine yer verildi.
Mendocino Milli Parkı çevresindeki yangınlarda, 75 bina yanarken, binlerce kişi de tahliye edildi.
Ülkenin kuzeyinde etkili olan, 647 kilometrekareden fazla alanı yok eden yangın da hala kontrol altına alınamadı.
Yangında 7 kişi yaşamını yitirirken, bin 500 bina da kül oldu.
California'da yangınla mücadele çalışmalarına 14 binden fazla itfaiyeci katılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, California'daki yangınların büyümesinden "kötü çevre politikaları uygulayan" eyalet yetkililerini ve "suyu gerektiği gibi kullanmayan" itfaiyecileri sorumlu tutmuştu.
Eyalet yetkilileri ve yangın söndürme uzmanları ise Trump'a cevap vermekte gecikmemiş ve "yangınları söndürmek için yeterli suyun bulunduğunu", ayrıca "şiddetli ve yıkıcı yangınlara iklim değişikliğinin neden olduğunu" ifade etmişti.
Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum