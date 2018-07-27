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California'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 22:27 | Son Güncelleme

Shasta bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir buldozer operatörünün cesedi bulundu

REDDING (AA) - ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlarda iki kişi öldü.

Yetkilerden edinilen bilgiye göre, Shasta bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangında iki kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Alevlerin, Shasta, Keswick ve 90 binden fazla kişinin ikamet ettiği Redding bölgesinin batısını etkisi altına aldığını ve çok sayıda evin zarar gördüğü kaydedilirken, 5 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Pazartesi günü başlayan yangının, 115 kilometrekarelik alanı etkilediği belirtildi.

Çalışmalara yangın söndürme uçaklarının da dahil olduğu kaydedildi.

California Valisi Jerry Brown, Shasta ve Riverside bölgelerinde acil durum ilan etti.

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California yangın

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