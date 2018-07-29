HABER

California'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 00:33 | Son Güncelleme

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

BBC'de yer alan haberde, yangında 2 çocuk ve büyükannelerinin hayatını kaybetmesiyle birlikte yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e çıktığı ifade edildi. Haberde, 6 kişiden ise halen haber alınamadığı da kaydedildi.

Pazartesi günü başlayan yangın yaklaşık 200 kilometrekarelik alanda etkili olmaya devam ederken, alevlerin yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 3 bin 400'den fazla itfaiyeci katılıyor.

Yetkililer, Shasta bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangında 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığı açıklamıştı.

Yangında şu ana kadar 500'den fazla binanın hasar gördüğü ve 37 bin kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiği belirtilmişti.

Çalışmalara yangın söndürme uçaklarının da dahil olduğu kaydedildi.

Bölgede acil durum uyarısı da devam ediyor.

PARTNERYüzü görüldüğü anda öldürülecekYüzü görüldüğü anda öldürülecek
Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!
Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecekTrump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
California yangın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Trump'ın tehdidine çok sert cevap!

Erdoğan'dan Trump'ın tehdidine çok sert cevap!

Koray Aydın'dan Devlet Bahçeli gafı açıklaması

Koray Aydın'dan Devlet Bahçeli gafı açıklaması

Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!

Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.