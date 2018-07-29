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California'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 23:19 | Son Güncelleme

Yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı

REDDING (AA) - ABD'nin California eyaletinde 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 50 bine ulaştığı bildirildi.

California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı.

Yerel kaynaklara göre, geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı.

370 kilometrelik alanda etkisini sürdüren yangınlarda 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de halen kayıp durumda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada California'da acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

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California yangın

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