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California'nın kuzeyinde orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 23:11 | Son Güncelleme

Henüz kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle San Francisco'nun kuzeyindeki Lake County bölgesinde yaklaşık 3 bin kişi evlerini terk etti

SAN FRANCISCO (AA) - ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Lake County bölgesinde çıkan orman yangınında 31 kilometrekareden fazla alan kül olurken, bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

California Orman ve Yangın Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, rüzgarla büyüyen yangının yaklaşık 31 kilometrekarelik alana yayıldığı, kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bölgede yaşayan 3 bin kişinin acilen evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açmayan yangında en az 22 ev ve bina hasar gördü.

California Valisi Jerry Brown, yangın söndürme çalışmalarına daha fazla kaynak aktarabilmek için bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Lake County ve çevresinde 230'dan fazla itfaiyecinin helikopter, buldozer ve iş makinalarıyla yangını kontrol altına almaya çalıştığı, engebeli arazinin söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Bölgede 2015 yılında çıkan orman yangınında 4 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 2 bin bina hasar görmüştü.

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ABD California Lake County orman yangını San Francisco

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