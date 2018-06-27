California'nın kuzeyindeki orman yangını

SPRING VALLEY/ ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde Lake County kasabası çevresinde başlayan orman yangınında binlerce hektarlık alan tahrip olurken, yangının etki alanındaki en az bin 500 kişilik nüfus için tahliye emri verildi.

California Orman ve Yangın Koruma Dairesinden yapılan açıklamada yaklaşık 50 kilometrekarelik bir alana yayılan yangının ancak yüzde 17 oranında kontrol altına alınabildiği belirtildi.

Henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açmayan yangında en az 24 ev ve bina hasar gördü.

California Valisi Jerry Brown, yangın söndürme çalışmalarına daha fazla kaynak aktarabilmek için bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Eyalette son yıllarda yaşanan kuraklığın bitki örtüsünü kurutmasıyla büyük ölçekli orman yaygınlarının arttığı gözleniyor.

Lake County'de 2015 yılında çıkan orman yangınında 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bine yakın bina hasar görmüştü.

Geçen yıl aralık ayında güneydeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda başlayan ve 140 kilometrelik alana yayılan Thomas yangını eyalet tarihinin en büyük yangını olmuştu.

