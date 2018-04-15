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Californiya’da Rönesans Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

ABD’nin Californiya eyaletinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Rönesans Fuarı başladı.1963’te öğrenciler ve ailelerine tarihi yaşayarak öğretme amacı ile ortaya çıkan Rönesans Fuarı, güney Californiya’da başladı.

ABD’nin Californiya eyaletinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Rönesans Fuarı başladı.
1963’te öğrenciler ve ailelerine tarihi yaşayarak öğretme amacı ile ortaya çıkan Rönesans Fuarı, güney Californiya’da başladı. Hem Rönesans dönemini hem de hayal gücünü ortaya koyan fuar, 250 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyor. 1,5 ay süren fuardaki alanda gencinden yaşlısına birçok Rönesans dönemi karakterini görmek mümkün olduğu gibi, o döneme ait yaşam, silahlar, eğlence, el işçiliği anlatılıyor. Bu karakterleri canlandıranlar arasında profesyonel aktörler olduğu gibi Rönesans dönemine ilgi duyan birçok amatör grupta bulunuyor. Lonca olarak adlandırılan bu gruplar askerlerden işçilere, tüccarlardan kasabanın delilerine karakterleri canlandırırken, iplik eğirmekten mücevherciliğe, demir işlemekten çanakçılara kasaba pazarını ve yaşamını yansıtıyor. Bunun dışında Puritanlar, soylular, korsanlar, sokak satıcıları gibi birçok karakteri de fuarda görmek mümkün.
Her yaşa hitap eden Rönesans Fuarı’nda çocuklara yönelik oyunlar, el işlemeciliğinden askerliğe kadar eğitimler, dans dersleri gibi aktiviteler bulunurken, fuar alanında hem yetişkin hem de çocuklara yönelik panayır oyunları yer alıyor. Tüm bu aktivitelerin ortak özelliği ise Orta Çağ panayırlarında yer aldığı şekilde sunulmaları.
Fuar alanında oyun ve eğitimlerin haricinde kurulan sahnelerde müzisyenler klasik müzik aletleri ile dönem müziği icra ederken, akrobatlar, jonglörler, komedyenler seyircilere interaktif oyunlar sunuyor. Fuar alanının en ilgi çeken gösterisi ise şövalye yarışmaları. Şövalyelerin hem kılıç kullanmadaki ustalıklarının sergilendiği hem de at üstünde gerçekleşen mızrak dövüşleri seyircilere hem heyecanlı hem de eğlenceli anlar yaşatıyor.
Fuar 20 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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