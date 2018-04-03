Çalınan 16 koyuna değil, hırsızların vicdansızlığı yıktı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşanan bir hırsızlık olayı duyanların yüreklerini dağladı. Gözü dönmüş hırsızlar, takip ettikleri şehit babasını torununun düğününü yaparken 16 koyunu çalıp kaçtılar. İlçede günün konusu haline gelen hırsızlık olayından sonra polis ve jandarma ekiplerinin şehit babasının çalınan koyunlarını ve hırsızları aradığı öğrenildi.

Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Aykan’ın Karacasu’ya bağlu Karacaören Mahallesinde yaşayan babası Osman Aykan’ın gözü gibi baktığı 4 kuzu, 2 koç ve 10 koyundan oluşan hayvanları evin yanındaki damdan gece saatlerinde çalındı.

1992 yılında bölücü terör örgütü ile Diyarbakır’da girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Mehmet Aykan’ın babası 67 yaşındaki Osman Aykan’ın torununun düğünü nedeniyle evden uzaklaşmasını fırsat bilen hırsız ya da hırsızlar ahırda bulunan 16 küçükbaş hayvanın tamamını çaldılar. Hayvancılıkla geçimini sağlayan şehit babası Osman Aykan’ın 16 hayvanını çalan hırsızlar aradan geçen yaklaşık 100 saate rağmen sırra kadem bastı.

Torunlarının mahalle merkezindeki düğününe katılmak üzere evlerinde 6 kilometre uzaklıktaki mahalle meydanına giden Osman ve Ayşe Aykan çifti geri döndüklerinde büyük bir şokla karşılaştı. Düğünde saat 00.30’a kadar kalan baba Osman Aykan evine vardığında ahırın boş olduğunu fark etti. Hayvanların bağlandığı ipleri yerlerde gören Baba Aykan, hemen çocuklarına ve jandarma ekiplerine haber verdi. Torunlarının mutlu gününde yaşadıkları bu olay nedeniyle oğlan evindeki düğünde torunlarını yalnız bırakmak zorunda kalan aile üyeleri koyunların bir an önce bulunmasını bekliyor.