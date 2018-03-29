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Çalınan otomobil 16 yıl sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Adana'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma kapsamında aralarında 2002 yılında çalındığı belirlenen bir otomobilin de olduğu 9 araç ele geçirildi

Adana'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma başlatan polis, 16 yıl önce çalındığı tespit edilen bir otomobilin de arasında olduğu 9 araç ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma başlattı.

Kontrol noktaları oluşturan ekipler, durumundan şüphelendiği araçları incelemeye aldı.

Araçlardan 8'inin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği, birinin ise 2002 yılında çalındığı belirlendi.

Polis, İstanbul'da yaşadığını öğrendiği otomobilin sahibini aracını teslim alması için Adana Emniyet Müdürlüğüne davet etti.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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16. yıl adana çalıntı otomobil

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