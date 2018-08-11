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Çalınan otomobil "yakıt hesabıyla" bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Adana'da park halindeki bir otomobili çalan şüpheli, aracın deposundaki 20 liralık yakıtla yaklaşık 45 kilometre gidebileceği hesaplanıp alandaki 26 akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası incelenerek yakalandı - Hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adana'da park halindeyken çalınan otomobil, polisin aracın deposundaki yakıtı hesaplayarak yaptığı araştırma sonucu bulundu, olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Belediyede cenaze nakil aracı şoförü olarak çalışan Yusuf Kurtulmuş'un, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde kaportacıya bıraktığı otomobili, 2 Ağustos'ta iş yeri önünde park halindeyken çalındı.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobilin çalınma anına ilişkin görüntüleri inceleyen polis, aracının deposundaki yakıtın miktarını öğrenmek için Kurtulmuş'la görüştü.

Kurtulmuş'un depoda tahmini 20 liralık yakıt bulunduğunu belirtmesi üzerine polis şüphelinin bu yakıtla yaklaşık 45 kilometre gidebileceğini hesaplayarak alandaki 26 akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Yaklaşık 350 saatlik görüntü inceleyen ekip, iki kişinin çalınan araçla olay yerine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki İmamoğlu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığını tespit etti.

Ekip, görüntüdeki şüphelilerin "uyuşturucu madde kullanma", "hırsızlık" ve "tehdit" suçlarından emniyette kayıtları bulunan Halis Ç. ve Eyüp Ö. olduğunu belirledi.

İki zanlı, ekiplerce kaldıkları adres tespit edilerek yakalandı.

Şüpheliler ifadelerinde aracı A.G'ye sattıklarını söyledi. Bu kişiye ulaşan ekip, onun da aracı Y.E'ye sattığını öğrendi.

A.G. ve Y.E'yi de gözaltına alan polis, çalıntı aracı da buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. ve Y.E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, aracı çaldığı iddia edilen Halis Ç. ile aracın satılmasına aracılık ettiği öne sürülen arkadaşı Eyüp Ö. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne gelerek aracını teslim alan Yusuf Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracının bulunacağına inandığını belirterek, "İlk günden bu yana polisler bana bulacaklarını söylüyordu. Öyle de oldu. Aracımı bulup getirdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.
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- Yakıt pompasının yanında sigara içmiş

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Halis Ç'nin, yakıt almak için durduklarında arka kapıdan ağzında sigarayla çıktığı görülüyor.

Yakıt pompasının yanında ağzında sigarayla bekleyen Halis Ç, arkadaşı tarafından uyarılıyor.

Daha sonra şüpheliler, yakıt alıp buradan ayrılıyor.

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