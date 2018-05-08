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Çalınan sorularla hakim ve savcı olanlar hakkında mütalaa açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:23 | Son Güncelleme

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 86 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı - "Silahlı terör örgütüne üyelik" ve "nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçlarından 80 sanığa 7,5 yıldan 25 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi - Mütalaada, hakim ve savcı olarak atananların görev yaptığı süre boyunca devletten aldıkları maaşın iki katı kadar da adli para cezasına çarptırılması istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Buna göre, FETÖ'nün sızdırdığı sınav sorularla yazılı sınavı kazanıp mülakat aşamasını geçerek, hakim ve savcı olarak atanan sanıklar Mehmet Erdin, Fatih Mehmet Bayram, Abdullah Enis Ural, Engin Nazlı, Dursun Ali Kurt, Özgüraslan Topçak, Habip Doğan, Alaattin Sabır, Bahri Bayazıdoğlu, Erdem Gençay, Fatih Başyiğit, Niyazi Kara, Gökhan Simavlı, Mahmut Karababa, Murat Enez, Necmettin Boz, Serhat Ağır, Yusuf Aydemir, Ahmet Kara, Hasan Çiçek, Oktay Cemil Bayam, Elif Mercan Çevik, Hacer Bardakçı, Hafize Okay, İsa Çetin, Mehmet Cemil Bilgiç, Şerife Cevizci Ünsal, Mustafa Kemal Çilingir, Ümit Sargın, Ahmet Kılınç, Selcan Kafalı, Selcan Kafalı, Ahmet Erdemir, Eyüp Çukadar, Zehra Ekici, Serdar İnan, Mehmet Dölen, Fatih Özer, Ali Işık, Sadi Dönmez, İbrahim Halil Dulkadir, Mücella Girgin, Şenol Öztürk, Yusuf Ünal ve Muammet Mustafa Kısaarslan'ın, "silahı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15 yıla, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile görevde bulundukları süre boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar da adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

- Mülakattan elenenlere de ceza

FETÖ üyesi hakim ve savcı olarak, devletin yargı erkine yerleşmek amacıyla sınavdan önce soruları alarak, yazılı sınavı kazanan ancak mülakat aşamasını geçemeyen sanıklar Ahmet Kahrıman, Adem Kaçar, Tülay Ardıç, Tuba Ocak, Tekin Bülbül, Sırrı Kesen, Ahmet Atilla Kavuran, Fahrettin Albay, Ali Odabaşı, Alparslan Özdemir, Ayşe Çıracı, Behzat Murat Sümbüllü, Erol Günal, Gökhan Yıldırım, Halit Önder, Hüseyin Akay, İsmail Koçar, İsmet Ünsal, Kemal Angın, Mehmet Keleş, Maviye Keleş, Mehmet Ali Gültekin, Mehmet Salih Öztürk, Murat Kılıç, Nadir Bilgiç, Ömer Mutlu Erdoğan ve Recep Durgun'un da "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15 yıla kadar, "nitelikli dolandırıcılık suçundan" ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçunun teşebbüs aşamasında kaldığına dikkat çekilerek söz konusu sanıkların, bu suçtan alacakları cezadan indirime gidilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu gruptaki sanıklar Adem Kaçar ve Tuba Ocak'ın yargılama aşamasında verdikleri bilgiler doğrultusunda "terör örgütü üyeliği" suçundan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmaları istendi.

Sanıklara sınavdan önce soru ve cevaplarını veren sanıklar Ramazan Akyıldız ve Abidin Gürsoy için de "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "nitelikli dolandırıcılık suçlarından" aynı oranda cezalandırılmaları talep edildi.

- Mülakata girmeyenlere dolandırıcılıktan beraat

Örgütten aldıkları sorularla yazılı sınavı kazanmalarına rağmen mülakata girmeyen sanıklar Atanur Nalan Kahrıman, Ertuğrul Günaydın, Ömer Çetin, Ömer Kardaş, Selamet Şen ve Yusuf Deveci'nin dolandırıcılık suçundan beraatini isteyen savcı, söz konusu isimlerin silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, firari sanıklar Halil Küçükdağlı, İlhan Aşkan, Mehmet Dönmez, Ramazan Faruk Güzel, Rasim Büyük ve Sedat Kaçmaz'ın dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Davanın 25 Mayıs'ta görülecek duruşmasında sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapacak.

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