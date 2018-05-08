Çalınan sorularla hakim ve savcı olanlar hakkında mütalaa açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Buna göre, FETÖ'nün sızdırdığı sınav sorularla yazılı sınavı kazanıp mülakat aşamasını geçerek, hakim ve savcı olarak atanan sanıklar Mehmet Erdin, Fatih Mehmet Bayram, Abdullah Enis Ural, Engin Nazlı, Dursun Ali Kurt, Özgüraslan Topçak, Habip Doğan, Alaattin Sabır, Bahri Bayazıdoğlu, Erdem Gençay, Fatih Başyiğit, Niyazi Kara, Gökhan Simavlı, Mahmut Karababa, Murat Enez, Necmettin Boz, Serhat Ağır, Yusuf Aydemir, Ahmet Kara, Hasan Çiçek, Oktay Cemil Bayam, Elif Mercan Çevik, Hacer Bardakçı, Hafize Okay, İsa Çetin, Mehmet Cemil Bilgiç, Şerife Cevizci Ünsal, Mustafa Kemal Çilingir, Ümit Sargın, Ahmet Kılınç, Selcan Kafalı, Selcan Kafalı, Ahmet Erdemir, Eyüp Çukadar, Zehra Ekici, Serdar İnan, Mehmet Dölen, Fatih Özer, Ali Işık, Sadi Dönmez, İbrahim Halil Dulkadir, Mücella Girgin, Şenol Öztürk, Yusuf Ünal ve Muammet Mustafa Kısaarslan'ın, "silahı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15 yıla, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile görevde bulundukları süre boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar da adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.