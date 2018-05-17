Çalıntı araç kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'ten çalındığı bildirilen otomobil Adana'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, Ceyhan istikametinden şehir merkezi yönüne gelen 34 EM 0077 plakalı otomobile ''dur'' ihtarında bulundu.

Sürücünün kaçmaya başlaması üzerine peşine düşen ekipler, aracı bir kilometre sonra durdurdu.

Otomobilden inip kaçmaya devam eden Mustafa Y. (27) ve Uğur Y. (29), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, İncirlik Polis Merkezine götürüldü.

Öte yandan, otomobilde yapılan aramada 5 gram eroin bulundu. Araçla ilgili Gaziantep'ten çalındığına dair polis kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

