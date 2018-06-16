Çalıntı aracın plakasını keçeli kalemle değiştirmişler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Karaova Mahallesi'ndeki bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, zanlıların evdeki anahtarı alarak yabancı plakalı cipi çaldıkları bilgisine ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının Hakan K, Mazlum G. ve Özgür E. olduğunu tespit etti.

Zanlıların çalıntı bir otomobilin 09 YM 754 şeklindeki plakasını da keçeli kalemle 08 YM 764 olarak değiştirdiğini belirleyen ekipler, aracı kovalamaca sonucu durdurdu.

Otomobildeki Hakan K, Mazlum G, Özgür E. ile cezaevi firarisi Destan A. gözaltına alındı.

Araçtaki aramada bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, tornavida ve eldiven ele geçirildi.

Zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

