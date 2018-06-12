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"Çalışan ve çevre sağlığı açısından gerekli tedbirler alınıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte gerçekleşen yıkımlarda ve yapılarda tespit edilen asbestli maddelerin (eternit) söküm, nakil ve bertarafı konusunda insan ve çevre sağlığı için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelinde Zabıta Tedbir Müdürlüğünce yürütülen yıkım çalışmaları ve yapılarda tespit edilen asbestli maddelerin (eternit) söküm, nakil ve bertarafı konusunda çalışan ve çevre sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

İBB Meclisinin CHP'li üyeleri Mehmet Berke Merter, Seyit Ali Aydoğmuş, Şenol Yolbir, Musa Keleş ve Hasan Taban'nın meclis gündemine taşıdığı asbest tehlikesi konusundaki soru önergesine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut imzasıyla yanıt verildi.

Meclis üyelerine gönderilen cevapta Zabıta Tedbir Müdürlüğünce yürütülen yıkım çalışmalarında gerek 'Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği" gerekse 6331 sayılı 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' ve diğer ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yıkım öncesinde de gerekli çevre güvenliğinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Yıkım alanını etrafının bariyerle çevrilmesi, uyarıcı levhalar konulması, yıkım esnasında ortaya çıkan tozlanmanın an aza indirilmesi, çalışanların maske, baret, gözlük, eldiven, özel iş kıyafeti ve ayakkabısı gibi kişisel koruyucu donanım malzemelerini kullanmadan çalıştırılmaması gibi çalışan ve çevre sağlığı açısından gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Belediye'ye ait Tuzla'daki antrepoların duvar ve çatılarında eternit tipi maddeye rastlanılması üzerine gerekli adımın atıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemize ait Tuzla ilçesindeki antrepoların duvar ve çatılarında bulunan eternit tipi malzemelerde asbest olduğunun tespit edilmesi üzerine, belediyemizce bu konuda uzman ekip ve ekipman bulunmadığından mevzuata uygun şekilde yapılardaki asbestli maddelerin (eternit) söküm, nakil ve bertarafı için özel sektörden hizmet alımı yoluna gidilmiş, bu işlem tamamlandıktan sonra yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ile çalıştay gerçekleştirildiği, ortaya konulan iyi uygulama örneklerin ve yeniliklerin incelendiği ve gerekli Ar-Ge faaliyetlerine başlandığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ayrıca Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları, inşaat ve yıkıntı içerisinde bulunan asbest, boya, florasan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıklar olarak tanımlanmıştır. Belediyemizce, Orman İdaresine verilen rehabilitasyon amaçlı dolgu sahaları için taahhüt senedinin özel hükümler bölümünde, 'Dolgu alanına hafriyat toprağı dışında inşaat ve yıkıntı atıklarının, asfalt atıklarının, sıvıların ve sıvı atıklarının, arıtma çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı maddelerinin, tıbbı atıklar, hayvan kadavra ve gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli atık ve evsel atıkların dökülmeyeceği, dolgu malzemesinin nebati toprak olacağı, bitkisel toprağın en üst tabaka olarak döküleceği' taahhüt altına alınmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
asbest çevre eternit İBB Tedbir zabıta

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