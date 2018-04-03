Çalışkan: Adana’daki karnavaldan utanç duyuyoruz

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Adana’daki birçok STK ve basın kuruluşu adına, Portakal Çiçeği Karnavalı ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Karnaval’ isminin Adana’da gerçekleştirilen bir etkinlikle kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ve Afrin’de Türk Ordusu mücadele verirken böyle bir etkinliğin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Recep Çalışkan yaptığı açıklamada, “Karnaval adı verilen etkinlikler 5-8 Nisan tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek olup değerlerimizle örtüşmeyen içeriklere sahiptir. Gençlerimizin bu etkinliklerde bizzat yer alacak olması düşündürücüdür. Bu karnavalın Adana’da yapılmasını ve Adana’nın böyle bir ‘cazibe merkezi’ olmasını şiddetle reddetmekteyiz” şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 52 Mehmetçiğin şehit olduğunu, Türk Ordusunun Afrin’de cansiperane bir mücadele içerisindeyken böyle bir etkinliğin yapılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Çalışkan, “Bu kadar şehit ve gazimiz varken, ülkemizin gündemine Adana’dan karnaval haberlerini gayri ihtiyari iliştirmek bizleri Adana halkı olarak utandırmaktadır. STK ve basın temsilcileri olarak bu hususu ilgili komitenin ve organizatörlerin dikkatine sunmak istiyoruz” dedi.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın topluma ve değerlere vereceği zararın kendilerini basın açıklaması yapmaya mecbur bıraktığını ifade eden Çalışkan, “Karnaval, yabancı uluslardan kentimize gelerek burada örflerine veya inançlarına uygun gösteriler yapan insanlarla ilgili değil, bizzat Adanamızın gençlerine yaptırılan bir etkinlik olarak bizleri rahatsız etmektedir” diye konuştu.