HABER

Çalışkan: Adana’daki karnavaldan utanç duyuyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Adana’daki birçok STK ve basın kuruluşu adına, Portakal Çiçeği Karnavalı ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Karnaval’ isminin Adana’da gerçekleştirilen bir etkinlikle kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ve Afrin’de Türk Ordusu mücadele verirken böyle bir etkinliğin yapılmaması gerektiğini belirtti.Recep Çalışkan yaptığı açıklamada, “Karnaval adı verilen etkinlikler 5-8 Nisan tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek olup değerlerimizle örtüşmeyen içeriklere sahiptir.

Çalışkan: Adana’daki karnavaldan utanç duyuyoruz

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Adana’daki birçok STK ve basın kuruluşu adına, Portakal Çiçeği Karnavalı ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Karnaval’ isminin Adana’da gerçekleştirilen bir etkinlikle kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ve Afrin’de Türk Ordusu mücadele verirken böyle bir etkinliğin yapılmaması gerektiğini belirtti.
Recep Çalışkan yaptığı açıklamada, “Karnaval adı verilen etkinlikler 5-8 Nisan tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek olup değerlerimizle örtüşmeyen içeriklere sahiptir. Gençlerimizin bu etkinliklerde bizzat yer alacak olması düşündürücüdür. Bu karnavalın Adana’da yapılmasını ve Adana’nın böyle bir ‘cazibe merkezi’ olmasını şiddetle reddetmekteyiz” şeklinde konuştu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 52 Mehmetçiğin şehit olduğunu, Türk Ordusunun Afrin’de cansiperane bir mücadele içerisindeyken böyle bir etkinliğin yapılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Çalışkan, “Bu kadar şehit ve gazimiz varken, ülkemizin gündemine Adana’dan karnaval haberlerini gayri ihtiyari iliştirmek bizleri Adana halkı olarak utandırmaktadır. STK ve basın temsilcileri olarak bu hususu ilgili komitenin ve organizatörlerin dikkatine sunmak istiyoruz” dedi.
Portakal Çiçeği Karnavalı’nın topluma ve değerlere vereceği zararın kendilerini basın açıklaması yapmaya mecbur bıraktığını ifade eden Çalışkan, “Karnaval, yabancı uluslardan kentimize gelerek burada örflerine veya inançlarına uygun gösteriler yapan insanlarla ilgili değil, bizzat Adanamızın gençlerine yaptırılan bir etkinlik olarak bizleri rahatsız etmektedir” diye konuştu.

Bu görüntünün ardından büyük sürprizBu görüntünün ardından büyük sürpriz
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Ekmeleddin vakası! Ekmeleddin vakası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.